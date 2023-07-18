Toyota Corolla с пробегом: своих денег стоит?
Весь период выпуска Corollа поколения E160/Е170 ежегодно была самой продаваемой в мире. Но у нас намного лучше продавалась Camry. В Санкт-Петербурге Короллу не собирали, а везли из Японии и Турции.
Рестайлинг 2015 года принес косметические изменения снаружи и внутри.
Вторичка предлагает много праворульных машин с японского рынка: седан Corolla Axio, универсал Corolla Fielder. Комбинации «мотор-коробка» у них иные.
Достоинства
- Минимальный набор слабостей.
- Высокая ликвидность на вторичке.
Недостатки
- Кузов не очень стоек к коррозии.
- Простецкие материалы салона, слабая шумоизоляция.
- Не лучшим образом готова к зиме.
Моторы
Турбодизель 1.4 (90 л. с.) в паре с МКП встречается в единичных экземплярах. Не особо надежен и высоким ресурсом не славится – 250–300 тысяч км.
Остальные моторы – атмосферные, с цепным приводом ГРМ, у всех есть гидрокомпенсаторы. Замена масла предписана не реже, чем каждые 10 тысяч км.
Младший мотор 1NR-FE 1.3 (99 л. с.) сочетается только с «механикой». Заточен на АИ‑95, ходит 250 тысяч км. Слабости: забивается клапан EGR, что порождает угар масла, быстрый износ водяной помпы и индивидуальных катушек зажигания.
Массовый двигатель 1ZR-FE 1.6 (122 л. с.) приемлет АИ‑92, набор недомоганий у него иной. Помпа подтекает и здесь, но главное – что замена цепи ГРМ может потребоваться к 100 тысячам км, хотя чаще – после 150 тысяч. Здесь (как и у мотора 1.8) звездочки распредвалов объединены с дорогими приводами фазовращателей, так что можно поменять либо одну цепь (как порой и делают, решая проблему частично), либо разобрать полмотора. Иных особенных забот не приносит и служит до 400 тысяч км.
Старший мотор 2ZR-FAE 1.8 (140 л. с.) сочетается только с вариатором. К слабоватой цепи ГРМ и протечкам помпы добавляются масложор, вызванный залеганием колец, сбои системы контроля фазорегуляторов и нередко затрудненный пуск. Этот мотор также достаточно надежный, но теоретический ресурс его пониже, чем у 1.6. И разрешенный АИ‑92 лучше не применять.
Коробка передач
Со сторонних рынков проникала версия с мотором 1.8 2ZR-FE (132 л. с.) и четырехступенчатым автоматом. Таких машин очень мало, если попадутся – не проходите мимо. Автомат долговечнее, чем вариатор, а в обслуживании проще. Вариаторы Aisin применены двух типов – K311 и K313. Обычно без приключений ходят 150 тысяч км – затем вскрытие с заменой изношенных компонентов. При сильном износе конусов ремонт становится нерентабельным. Ресурс 200 тысяч км, хотя некоторые вариаторы выдержали и 250 тысяч. При обитании в городских пробках вредоносные процессы идут быстрее, и жизненный цикл сокращается – иногда вдвое.
Механическая «шестиступка» дружит с моторами 1.3 и 1.6, нареканий к ней нет. Сцепление живет 150 тысяч км, коробка – свыше 250 тысяч.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска терпеливая, но постоянная езда по корявым дорогам не для нее: быстро сдаются стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники стоек. У аккуратных водителей до 100 тысяч км ходовая вмешательств не требует.
- Скрип задних тормозов на малом ходу – системный, колодки с годами забывают возвращаться в исходное положение. Необходима чистка и смазка суппортов на каждом ТО.
- Плохо переносит сырость в сочетании с холодом: примерзают механизмы замков и стеклоподъемников, тросик багажника, недостаточно эффективен обогрев заднего стекла, хандрят приводы зеркал.
Euro NCAP: 2013 – пять звезд. Водитель/пассажир – 94%, ребенок – 82%, пешеход – 67%, системы безопасности – 66%.
Самое массовое предложение на вторичке: Corolla 1.6 CVT
Оптимальный выбор: Corolla 1.6 МКП
За те же деньги: Ford Mondeo, Hyundai i40, Mazda 6, VW Jetta
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Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.