Надежный и свежий корейский седан дешевле Камри — сколько прослужит? Что сломается в первую очередь?

Названы типичные неисправности бизнес-седана Kia K5, сменившего Оптиму

Седан Kia K5 дебютировал в 2019 году, а у нас продажи начались годом позже – машины для российского рынка производили на заводе «Автотор» в Калининграде с 2020 по 2022 год. Глобальная модель в 2023 году получила рестайлинг, но до нас она не добралась.

В России седан Kia K5 был официально доступен только с передним приводом и двумя «цельноалюминиевыми» бензиновыми атмосферными четырехцилиндровыми двигателями. Базовый 2.0 серии G4NА (150 л. с.) семейства Nu сочетается с классическим шестиступенчатым гидроавтоматом A6 МF1 производства компании Hyundai Power Tech. Более мощный 2.5 G4KН (192 л. с.) поколения Theta III – с 8-ступенчатым гидроавтоматом A8 МF1. Механической коробки передач не предусмотрено.

В других странах Kia К5 бывает с полным приводом, бензиновыми турбомоторами 1.5 T‑GDI G4FS (170 л. с.), 1.6 T‑GDI G4FP (180 л. с.), 2.0 G4KН (240 л. с.), 2.5 T‑GDI G4КS (294 л. с.). А помимо традиционных автоматов есть и преселективные роботизированные коробки – 7-ступенчатая D7UF1 и 8-ступенчатая D8UL1.

Платформа – общая с седаном Hyundai Sonata. Задняя подвеска многорычажная, спереди – стойки McPherson. Рулевое управление – с электроусилителем.

Кузов

Kia K5

Биение на руле – приговор легко коробящимся оригинальным тормозным дискам. Восстанавливать проточкой детали даже с небольшим износом резона мало – лучше сразу приобрести качественные диски известных специализированных фирм. Передние тормозные колодки стираются примерно за 20–50 тысяч км, а задние – за 30–70 тысяч. Фары легко царапаются при неаккуратной протирке и могут потеть настолько, что набирают конденсат.

Вода после мойки или дождя скапливается под накладкой на крышке багажника затейливой конструкции (за ней есть углубление). Если редко пользоваться багажником, постоянная сырость может стать причиной начала коррозии. А по вине слабоватых уплотнений влага просачивается внутрь крышки, а затем и в сам багажник.

Ограничители угла открывания дверей через пару-тройку лет ослабляют хватку, а иной раз просто рассыпаются. Уплотнители дверей в мороз могут задубеть до потери герметичности. Не отличается особой прочностью ветровое стекло: легко появляются трещины, сколы и потертости – на регулярной замене дворников лучше не экономить.

Немногочисленный внешний декор под хром может сдаться химии и поблекнуть уже после пары зим. Сзади быстро затирается и блекнет пластиковая «монобровь» между фонарями.

Салон

Электроника автомобиля по нынешним временам довольно надежна, хотя сбои в работе медиасистемы не редкость. Основные проблемы – из-за окисления контактов или обрыва проводов, неисправности датчиков или блоков управления. Обшивка руля и рычага коробки передач зачастую демонстрируют очевидные следы интенсивной эксплуатации, не дожидаясь пробега 100 тысяч км.

Салон – не образец износостойкости, хотя ветшает не слишком стремительно.

Натуральная кожа держится лучше искусственной – на той через пару лет уже появляются потертости и заломы. Наполнитель не блещет могучестью – подушки быстро просиживаются. Декоративные панели, покрытые черным глянцем, активно собирают царапины. Имеет смысл оклеить их защитной пленкой. Со временем заедают стеклоподъемники передних дверей, отказывают другие электроприводы и реле.

Двигатели

Атмосферный двигатель 2.0 G4NА (150 л. с.) достался Kia К5 в наследство от Оптимы и принадлежит к семейству Nu, представленному еще в 2010 году. Мотор с обычным распределенным впрыском, цепью в приводе ГРМ, системой изменения высоты подъема клапанов CVVL и гидрокомпенсаторами, пластиковым впускным коллектором с изменяемой геометрией VIS. При условии регулярного обслуживания и качественного масла выхаживает более 250 тысяч км .

Атмосферный двигатель 2.0 G4NА

Еще до появления на Kia K5, в 2017 году, мотор был доработан – появились масляные форсунки для охлаждения поршней, изменилась конструкция расположенного вплотную к цилиндрам и прежде часто осыпавшегося каталитического нейтрализатора. Это во многом минимизировало многолетнюю проблему появления задиров в цилиндрах, которая стала встречаться позже (по пробегу) и реже. Однако до конца проблема не решена. Признаками надвигающегося ремонта являются повышенный расход масла и стуки в двигателе при холодном пуске.

Раньше 150 тысяч км может растянуться цепь ГРМ. Из-за не очень хорошо продуманной конструкции поршней с тонкими кольцами и минимальным расстоянием между перегородками мотор склонен к масложору из-за залегания маслосъемных колец.

Регулярные течи масла по вине прокладок и не особо надежное навесное оборудование.

Более свежий двигатель 2.5 G4KN (194 л. с.) образца 2019 года – поколения Theta III. Он относится к семейству Smartstream. Имеет комбинированный впрыск и повышенную степень сжатия, цепь в приводе ГРМ, гидрокомпенсаторы, фазорегуляторы на впуске и выпуске и общий ресурс около 250 тысяч км .

Двигатель 2.5 G4KN (194 л. с.)

С этим мотором корейские инженеры удивительным образом продолжили ходить по граблям с каталитическим нейтрализатором, расположенным близко к блоку цилиндров и становящимся причиной появления задиров на стенках цилиндров.

Среди потенциальных отказников – электронный термостат и регулируемый маслонасос.

Коробки передач

Автоматическая 6-ступенчатая коробка A6МF1, которая сочетается с двухлитровым мотором, известна с 2009 года по многим моделям Hyundai и Kia. Агрегат вполне надежен и вынослив, в хороших руках выдержит и 300 тысяч км.

Автоматическая 6-ступенчатая коробка A6МF1

К досрочному ремонту через 150–200 тысяч км приводит агрессивный стиль езды без замены масла – коробка почему-то официально считается необслуживаемой. На самом деле масло в ней желательно менять каждые 50–70 тысяч км, иначе первой пострадает управляющая гидравлика. Излишние пробуксовки грозят повреждением шлицов дифференциала.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка А8МF1 на версиях с мотором 2.5 также надежна – всё вышесказанное справедливо и в отношении нее.

Трансмиссия

Kia K5

Шаровые опоры меняются отдельно от стальных штампованных передних рычагов, обычно это требуется после 110–130 тысяч км. Ресурс подвески сравним с таковым у подвески Оптимы, которую сыпучей не назовешь. В передней подвеске стойки и втулки стабилизаторов ходят достаточно долго, до 70–100 тысяч км. После 100–120 тысяч км устают амортизаторы. Опорные подшипники стоек выдерживают примерно столько же. Ступичные подшипники служат в среднем 100 тысяч км.

Рулевые тяги и наконечники, как правило, выдерживают не менее 100 тысяч км. С электроусилителем особых проблем нет. А вот сам реечный рулевой механизм может застучать и через 80–90 тысяч км. В задней подвеске через пять–шесть лет без «разработки» и смазки часто закисают развальные болты.

Сайлентблоки задней многорычажки меняются отдельно от тяг и требуют обновления через 140–170 тысяч км. Амортизаторы и ступичные подшипники обычно ходят 100–130 тысяч км. Могут проседать пружины, если машина часто ездит загруженной.

Стальные подрамники начинают ржаветь одними из первых – по сварным швам.







Итог

По надежности Kia K5 заметно уступает Тойоте Camry, но по цене – еще больше. К тому же откровенно неудачных модификаций у Kia K5 нет, а из имеющихся чуть менее хлопотна двухлитровая. За свою цену – можно брать.

