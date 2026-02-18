Надежный и свежий корейский седан дешевле Камри — сколько прослужит? Что сломается в первую очередь?
Седан Kia K5 дебютировал в 2019 году, а у нас продажи начались годом позже – машины для российского рынка производили на заводе «Автотор» в Калининграде с 2020 по 2022 год. Глобальная модель в 2023 году получила рестайлинг, но до нас она не добралась.
В России седан Kia K5 был официально доступен только с передним приводом и двумя «цельноалюминиевыми» бензиновыми атмосферными четырехцилиндровыми двигателями. Базовый 2.0 серии G4NА (150 л. с.) семейства Nu сочетается с классическим шестиступенчатым гидроавтоматом A6 МF1 производства компании Hyundai Power Tech. Более мощный 2.5 G4KН (192 л. с.) поколения Theta III – с 8-ступенчатым гидроавтоматом A8 МF1. Механической коробки передач не предусмотрено.
В других странах Kia К5 бывает с полным приводом, бензиновыми турбомоторами 1.5 T‑GDI G4FS (170 л. с.), 1.6 T‑GDI G4FP (180 л. с.), 2.0 G4KН (240 л. с.), 2.5 T‑GDI G4КS (294 л. с.). А помимо традиционных автоматов есть и преселективные роботизированные коробки – 7-ступенчатая D7UF1 и 8-ступенчатая D8UL1.
Платформа – общая с седаном Hyundai Sonata. Задняя подвеска многорычажная, спереди – стойки McPherson. Рулевое управление – с электроусилителем.
Атмосферный двигатель 2.0 G4NА (150 л. с.) достался Kia К5 в наследство от Оптимы и принадлежит к семейству Nu, представленному еще в 2010 году. Мотор с обычным распределенным впрыском, цепью в приводе ГРМ, системой изменения высоты подъема клапанов CVVL и гидрокомпенсаторами, пластиковым впускным коллектором с изменяемой геометрией VIS. При условии регулярного обслуживания и качественного масла выхаживает более 250 тысяч км.
Еще до появления на Kia K5, в 2017 году, мотор был доработан – появились масляные форсунки для охлаждения поршней, изменилась конструкция расположенного вплотную к цилиндрам и прежде часто осыпавшегося каталитического нейтрализатора. Это во многом минимизировало многолетнюю проблему появления задиров в цилиндрах, которая стала встречаться позже (по пробегу) и реже. Однако до конца проблема не решена. Признаками надвигающегося ремонта являются повышенный расход масла и стуки в двигателе при холодном пуске.
Раньше 150 тысяч км может растянуться цепь ГРМ. Из-за не очень хорошо продуманной конструкции поршней с тонкими кольцами и минимальным расстоянием между перегородками мотор склонен к масложору из-за залегания маслосъемных колец.
Регулярные течи масла по вине прокладок и не особо надежное навесное оборудование.
Более свежий двигатель 2.5 G4KN (194 л. с.) образца 2019 года – поколения Theta III. Он относится к семейству Smartstream. Имеет комбинированный впрыск и повышенную степень сжатия, цепь в приводе ГРМ, гидрокомпенсаторы, фазорегуляторы на впуске и выпуске и общий ресурс около 250 тысяч км.
С этим мотором корейские инженеры удивительным образом продолжили ходить по граблям с каталитическим нейтрализатором, расположенным близко к блоку цилиндров и становящимся причиной появления задиров на стенках цилиндров.
Среди потенциальных отказников – электронный термостат и регулируемый маслонасос.
Автоматическая 6-ступенчатая коробка A6МF1, которая сочетается с двухлитровым мотором, известна с 2009 года по многим моделям Hyundai и Kia. Агрегат вполне надежен и вынослив, в хороших руках выдержит и 300 тысяч км.
К досрочному ремонту через 150–200 тысяч км приводит агрессивный стиль езды без замены масла – коробка почему-то официально считается необслуживаемой. На самом деле масло в ней желательно менять каждые 50–70 тысяч км, иначе первой пострадает управляющая гидравлика. Излишние пробуксовки грозят повреждением шлицов дифференциала.
Восьмиступенчатая автоматическая коробка А8МF1 на версиях с мотором 2.5 также надежна – всё вышесказанное справедливо и в отношении нее.
По надежности Kia K5 заметно уступает Тойоте Camry, но по цене – еще больше. К тому же откровенно неудачных модификаций у Kia K5 нет, а из имеющихся чуть менее хлопотна двухлитровая. За свою цену – можно брать.
