Корейский бизнес-седан не дороже 2 млн рублей: все за и против

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Эксперт «За рулем» изучил Hyundai Sonata 2014-2019 года выпуска

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Sonata седьмого поколения делит шасси и агрегаты с седаном Kia Optima четвертой генерации. Оба – прямые конкуренты Camry и создавались с учетом этой миссии. Однако Optima продавалась лучше – при близких ценах.

Официальные продажи «седьмой» Сонаты в России начали только в 2017 году: наладили сборку в Калининграде – уже рестайлинговой версии. Но и до того машины различными путями к нам попадали в заметных количествах.

Hyundai Sonata VII: 2014–2019
Hyundai Sonata VII: 2014–2019

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Достоинства

  • Высокий комфорт, щедрое базовое оснащение.
  • Терпеливая подвеска, хорошая управляемость.
  • Знакомый набор основных агрегатов.
Убранство скорее консервативное, но материалы качественные и достаточно стойкие. Эргономика близка к идеалу – сиденья удобные, все кнопки на ожидаемых местах.
Убранство скорее консервативное, но материалы качественные и достаточно стойкие. Эргономика близка к идеалу – сиденья удобные, все кнопки на ожидаемых местах.

Недостатки

  • Дорожный просвет 155 мм.
  • Багажник 510 л – в точности как у небольшого Логана.
  • Мягкое ЛКП и ветровое стекло, легко образуются сколы.
  • Вопросы к шумоизоляции.

Моторы

Официально поставляли машины с атмосферниками G4NA 2.0 (150 л. с.) и G4KJ 2.4 (188 л. с.). Они же в иных версиях по мощности проникали неофициальными каналами. Обоим моторам к рестайлингу внедрили масляные форсунки для улучшения охлаждения поршней – решали известную проблему их задиров (чаще «дерет» во втором и третьем цилиндрах). Полностью она не исчезла, но проявляться стала намного реже. Заодно модернизировали шатунные вкладыши, которые до 2017 года были слабоваты.

2 литра и 7 проблем популярного мотора Hyundai (и Kia)

Двухлитровому мотору присущ высокий расход масла – завод допускал до 1 л на 1000 км. Вызван он несколькими причинами, среди них – перегрев, при котором необратимо нарушается общая геометрия. АИ‑92 разрешен, но в идеале нужно применять АИ‑95. Есть гидрокомпенсаторы.

Двигатель 2.4 более капризен, впрыск здесь непосредственный. Тоже охотно ест масло – быстро закоксовываются кольца и засоряются отводные каналы. Быстро изнашивается фазорегулятор. Гидрокомпенсаторов нет, а регулировка зазоров жизненно необходима и сложна – надо разобрать полмотора. Топливо – не ниже АИ‑95, в жару лучше 98‑й.

Перегрев двигателя: (не)очевидные причины и следствия

Несмотря на недостатки, оба мотора считаются надежными и благополучными. Цепи ГРМ держатся 150 тысяч км. Ресурс – 300–350 тысяч км. Отметка, на которой требуется капремонт, сильно зависит от тщательности обслуживания и режимов эксплуатации. Важно прогревать двигатели, особенно зимой – нагрузки на холодную усугубляют износ.

На машинах с зарубежных рынков встречаются иные моторы – наддувные 1.6 и 2.0, дизель 1.7. Вкратце: они сложнее и не лучше вышеописанных. Сложностей с их ремонтом и запчастями больше.

Коробки передач

Механической коробки нет. Робот встречается на единичных машинах с турбомотором 1.6.

Шестиступенчатые гидроавтоматы A6MF1 и A6MF2 хорошо известны по прочим моделям, ремонт их отлажен. Доставляли много хлопот в ранние годы, к моменту появления на Сонате вылечены почти от всех болячек. Не любят резких разгонов и пробуксовок (страдают шлицы дифференциала). Учащенная замена масла продлевает жизнь – гидроблок требователен к чистоте. При нормальном уходе обе коробки служат 250–300 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Достойная (и доступная!) альтернатива кроссоверу – 5 вариантов за 800 тысяч
  • Массовые нарекания по электронным мелочам: ругают неадекватную работу датчиков дождя и света, плохой прием радио за городом, зависания штатной навигации.
  • Распространенный тюнинг – «шумка» колесных арок и дверей.


Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение ­на вторичке: Sonata 2.0 АКП

Оптимальный выбор: Sonata 2.0 АКП

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Фото: Hyundai

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За РулемЗиновьев Сергей
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

+3