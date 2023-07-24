Без пробега, дешевле 2 миллионов — 4 новинки параимпорта

Вопреки прогнозам, череда автомобилей, прибывающих к нам по каналам параллельного импорта, не иссякла. После небольшого затишья продажи новых машин пошли в рост. И, видимо, это стимулировало дилеров на поиски свежего товара.

За первые пять месяцев 2023 года в Россию ввезли свыше 37 тысяч автомобилей по схеме параллельного импорта. При этом только в мае совокупно продали около 51,5 тысяч новых машин, из них треть – Лада Гранта. То есть параллельный импорт существенного вклада не дает, доля его невелика.

Однако он привносит небывалое разнообразие на прилавки. Например, один из петербуржских дилеров предложил в июне аж 8 разных моделей Хонды – такого набора никогда не привозила нам сама Хонда. К слову, дилер этот заявляет полноценную гарантию – 3 года или 100 тысяч км.

Почти все июньские поступления довольно интересные. И некоторые мы сейчас представим подробнее.

Chevrolet Lacetti

Цена: около 1,8 млн рублей. Заводская цена при этом стартует с 950 тысяч – то есть, даже бюджетные автомобили схема «параимпорта» стабильно превращает в довольно дорогие.

Chevrolet Cobalt и Nexia, выпускаемые в Узбекистане, у нас не переводились и были доступны постоянно. А вот Lacetti – это сюрприз. Хотя свежей модель не назовешь. Тот Lacetti, что продавали у нас официально до 2012 года, через пару лет снова начали выпускать в Узбекистане. В модернизированном виде – с другими моторами, освеженной внешностью и только седан. Сейчас к нам попали машины, собранные на производственной площадке UzAuto Motors в Гаджигабуле (Азербайджан), где выпускают пять моделей под маркой Chevrolet.

А именно версия с атмосферником 1.5 (107 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. Судя по характеристикам, это тот же B15D2, что стоит на Кобальте, вполне надежный и очень ресурсный. Автомат с ним дружит джиэмовский 6Т30.

Интерьер не менялся с 2014 года. Комплекс удобств минимальный – кондиционер, обогрев зеркал и заднего стекла. Ну, от бюджетной машины с такой долгой конвейерной судьбой сложно требовать большего.

Peugeot 408

С 2022 года выпускается только в Китае. У разных дилеров доступен в двух вариациях – седан и приподнятый кросс-лифтбек с клиренсом 190 мм. Привод передний. Цена 3,3-3,5 млн рублей.

Это не третье поколение 408, а глубокая модернизация второго, произведенная китайским СП Dongfeng Peugeot-Citroën.

Продаваемые у нас седаны оснащены турбомотором 1.6 (170 л.с.) в паре с 6-ступенчатым автоматом. На лифтбеке мощность этого же двигателя поднята до 175 сил, а автомат более современный 8-ступенчатый. Лифтбек обозначается как 408Х.

Есть основания полагать, что двигатель – дальнейшее развитие печально известного агрегата семейства EP6. Характеристики выдающиеся, но надежность и ресурс ниже среднего, и первые недомогания возникают еще в гарантийный период.

Оснащение богатое: двухзонный климат-контроль, панель приборов с 3D-визуализацией, сиденья с «памятью», люк в крыше и так далее – всё, что любят китайцы. Возможно, и у нас многим понравится.

Продолжение – на следующей странице.