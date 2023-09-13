Самый неудачный (пожалуй!) мотор для японских кроссоверов – в чем проблема?

Двигатель 2,3 л Mazda L3-VDT считается одним из самых неудачных в истории не только фирмы, но и всего японского автопрома. Недаром Mazda CX-7 на вторичке заметно дешевле одноклассников.

Где применялся

Форсированный двигатель с турбонаддувом и интеркулером выпускался с 2005 по 2013 год. Мотор рабочим объемом 2,3 л устанавливали на заряженные версии MPS автомобилей Mazda 3 и 6 (мощность 260 л.с.), а также на кроссовер CX-7 (мощность 238 л.с.).

Агрегаты, таскавшие тяжелый (двухтонный) кроссовер, часто умирали от перерузки. Двигатели на легковушках – от «спортивной» манеры езды.

Но и на тех, и на других моделях основные неисправности были схожими.

Двигатель L3-VDT объемом 2,3 л под капотом кроссовера Mazda CX-7.

Эллипсы в цилиндрах

Двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров с залитыми тонкостенными чугунными гильзами. Соединение гильзы с блоком со временем ослабевает, появляется зазор, и гильза начинает «играть» и приобретает в сечении эллипсовидную форму. При этом в некоторых местах диаметр эллипса оказывается меньше номинального диаметра цилиндра – из-за этого поршень начинает прихватывать.

По статистике больше всех страдает от прихватов третий цилиндр. Иногда поршень даже пробивает блок (так называемая «рука дружбы»).

Повреждения цилиндров возможны при пробеге до 100 000 км. Приходится выполнять перегильзовку тонкостенного алюминиевого блока. Процедура сложная и дорогая. И немногие мастерские берутся за такой ремонт.

Масложор

Изменения геометрии цилиндров провоцирует повышенный расход моторного масла. Масложору способствует и раннее залегание поршневых колец. Лучшая профилактика – более частая (чем по регламенту) замена масла и использование только высококачественных расходников.

А если уровень масла опускается ниже минимума, маслозаборник начинает подхватывать воздух. Из-за масляного голодания возможен проворот вкладышей коленчатого вала. Такое случалось при резких маневрах на заряженных легковушках.

LSPI-эффект

Высокофорсированный наддувный мотор оказался подверженным низкоскоростному предварительному воспламенению смеси в цилиндре (LSPI – Low Speed Pre Ignition). Поломка мотора происходила при движении по трассе с крейсерской скоростью. Обороты и скорость поршня при таком режиме невысокие, а нагрузка на двигатель ниже средней. Но самовоспламенение приводило к мощной детонации, которая разрушала поршни.

Болезнь вылечили применением масел, предотвращающих LSPI, а также корректировкой прошивки блока управления двигателем.

Только высокооктановое топливо

Основной бензин для этого мотора – АИ-98. Но маркетологи заставили добавить в инструкцию и более дешевый АИ-95, на котором мотор может худо-бедно работать. Но если октановое число топлива окажется ниже, разрушений деталей шатунно-поршневой группы не избежать.

Поэтому в теплое время года лучше заливать 98-й бензин. А зимой можно использовать АИ-95, но заправляться только на брендовых АЗС.

Привод ГРМ

Если часто крутить двигатель «до отсечки» и резко набирать и сбрасывать обороты, ресурс цепи ГРМ и единственного фазовращателя не превысит 100 000 км. Цепь может перескочить по звездочкам на несколько зубьев, что приведет к встрече клапанов с поршнями и, соответственно, дорогостоящему ремонту.

Такие неисправности чаще возникают у моторов заряженных легковушек Mazda 3 MPS и Mazda 6 MPS.

Недолговечный турбокомпрессор

При применении не соответствующего спецификации масла или его редкой замене постепенно закоксовываются каналы подачи масла к втулке, в которой вращается ротор турбокомпрессора. Оставшись без смазки, ротор мгновенно приваривается к втулке. Владелец вынужден будет потратиться на новый агрегат наддува и дорогой ремонт.

Риск пожара

На головке двигателя с непосредственным впрыском топлива установлен топливный насос высокого давления. Он может начать пропускать бензин сквозь прохудившиеся уплотнения в масло. При этом оно теряет смазывающие свойства, что сокращает ресурс всех трущихся пар в двигателе.

На насосе стоит датчик давления топлива, который после определенного пробега начинает подтекать. Бензин может попасть на раскаленные части мотора и вызвать пожар.

Неудобно обслуживать

Для замены свечей зажигания приходится демонтировать интеркулер, который фактически лежит на моторе. Операция сложная, и лучше не браться за нее без должного опыта и сноровки.

И затягивать с заменой свечей нельзя. Из-за неисправной свечи может выйти из строя катушка зажигания.

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