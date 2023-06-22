Почему перегревается двигатель – 10 типичных летних причин
1. Мало антифриза
Раньше в системы охлаждения двигателей до 100 л.с. заливали около 10 л антифриза. Сегодня моторы вдвое большей мощности (в том числе и турбо) охлаждаются 6 литрами жидкости. И для них более критично, если уровень жидкости ниже нормы.
Поэтому нужно регулярно контролировать уровень охлаждающей жидкости (если нет датчика). В автомобилях с пробкой на радиаторах нужно проверять, чтобы они были заполнены под самое горлышко (на холодном незапущенном моторе).
Причиной может быть постепенное выпаривание воды из антифриза, утечки в соединениях шлангов, микротрещины радиатора охлаждения или отопителя и даже элементов двигателя.
2. Неисправен водяной насос
Иногда крыльчатка на валу начинает проворачиваться, и циркуляция антифриза прекращается.
Другая частая неисправность насоса – поломка пластмассовых лопастей крыльчатки. А металлические лопасти может разрушить ржавчина, если залить поддельный антифриз без ингибиторов коррозии.
Поглядывайте, не подтекает ли сальник насоса. Это еще одна причина, почему уровень жидкости в расширительном бачке может падать.
3. Ремень проскальзывает
У большинства двигателей с ременным приводом ГРМ насос системы охлаждения приводит в движение зубчатый ремень. На всех «цепных» моторах насос вращает поликлиновой ремень. Его обрыв или слабое натяжение ремня приводит к остановке насоса и мгновенному перегреву двигателя.
4. Термостат подвисает
Термостат - это клапан, который при достижении двигателем рабочей температуры открывается и начинает перепускать антифриз в радиатор. Случается, что он заклинивает, перестает открываться. Тогда двигатель закипит даже в холодную погоду.
Иногда клапан «закисает» в промежуточном положении – тогда мотор может перегреваться только в жестких режимах. Например, при жаре и в затяжных пробках. Но ждать, когда это произойдет, не стоит – неисправный термостат лучше побыстрее заменить.
5. Негерметична пробка радиатора (расширительного бачка)
Система охлаждения современных автомобилей герметична. При нагреве давление в ней возрастает. А клапан, расположенный в пробке радиатора или расширительного бачка, поддерживает его в пределах 0,8-1,6 бара.
Такое давление предотвращает кавитацию крыльчатки насоса и повышает температуру кипения антифриза. Если пробка радиатора (расширительного бачка) закрыта неплотно или потеряла герметичность, двигатель закипит в жару уже при небольшой нагрузке.
Продолжение – на следующей странице.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен