Почему перегревается двигатель – 10 типичных летних причин

Системы охлаждения современных автомобилей четко и стабильно поддерживают рабочую температуру мотора. Но порой и они дают сбой. Иногда из-за конструктивных особенностей автомобиля, а чаще из-за нашей невнимательности.

1. Мало антифриза

Раньше в системы охлаждения двигателей до 100 л.с. заливали около 10 л антифриза. Сегодня моторы вдвое большей мощности (в том числе и турбо) охлаждаются 6 литрами жидкости. И для них более критично, если уровень жидкости ниже нормы.

Поэтому нужно регулярно контролировать уровень охлаждающей жидкости (если нет датчика). В автомобилях с пробкой на радиаторах нужно проверять, чтобы они были заполнены под самое горлышко (на холодном незапущенном моторе).

Причиной может быть постепенное выпаривание воды из антифриза, утечки в соединениях шлангов, микротрещины радиатора охлаждения или отопителя и даже элементов двигателя.

Проверять уровень при наличии пробки радиатора нужно именно отвернув ее. На автомобилях с пробкой на расширительном бачке количество антифриза можно контролировать через полупрозрачную стенку.

2. Неисправен водяной насос

Иногда крыльчатка на валу начинает проворачиваться, и циркуляция антифриза прекращается.

Другая частая неисправность насоса – поломка пластмассовых лопастей крыльчатки. А металлические лопасти может разрушить ржавчина, если залить поддельный антифриз без ингибиторов коррозии.

Поглядывайте, не подтекает ли сальник насоса. Это еще одна причина, почему уровень жидкости в расширительном бачке может падать.

3. Ремень проскальзывает

У большинства двигателей с ременным приводом ГРМ насос системы охлаждения приводит в движение зубчатый ремень. На всех «цепных» моторах насос вращает поликлиновой ремень. Его обрыв или слабое натяжение ремня приводит к остановке насоса и мгновенному перегреву двигателя.

У некоторых моторов используется несколько ремней привода вспомогательных агрегатов. При обрыве одного часто его ошметки выводят из строя и остальные.

4. Термостат подвисает

Термостат - это клапан, который при достижении двигателем рабочей температуры открывается и начинает перепускать антифриз в радиатор. Случается, что он заклинивает, перестает открываться. Тогда двигатель закипит даже в холодную погоду.

Иногда клапан «закисает» в промежуточном положении – тогда мотор может перегреваться только в жестких режимах. Например, при жаре и в затяжных пробках. Но ждать, когда это произойдет, не стоит – неисправный термостат лучше побыстрее заменить.

Термостат в таком состоянии не способен поддерживать правильный температурный режим.

5. Негерметична пробка радиатора (расширительного бачка)

Система охлаждения современных автомобилей герметична. При нагреве давление в ней возрастает. А клапан, расположенный в пробке радиатора или расширительного бачка, поддерживает его в пределах 0,8-1,6 бара.

Такое давление предотвращает кавитацию крыльчатки насоса и повышает температуру кипения антифриза. Если пробка радиатора (расширительного бачка) закрыта неплотно или потеряла герметичность, двигатель закипит в жару уже при небольшой нагрузке.

Продолжение – на следующей странице.