Практичные автомобили возвращаются на российский рынок: подробности

Российские дилеры начали предлагать к покупке пикап Foton Tunland G7

О возвращении на наш рынок пикапа Foton Tunland объявили еще год назад, но только сейчас первые машины доехали до официальных дилеров.

Габариты Tunland G7 – 5340×1940×1870 мм при колесной базе 3110 мм. Заявленный клиренс составляет 210 мм. Машина берет на борт 905 кг, что позволяет ей свободно въезжать в центр Москвы. А вот «грузовой каркас» и ограничения на выезд в левую полосу на нее распространяются, так как полная масса составляет 2980 кг.

Foton Tunland G7 Foton Tunland G7

Двухлитровый дизель разработан при участии австрийской инжиниринговой фирмы AVL. Он развивает 162 л. с. Для российского рынка предлагается только 8‑ступенчатый автомат ZF. Полный привод – не классический для пикапов part-time с жестким подключением передних колес, а с помощью муфты. Поэтому в настройках есть автоматический режим, позволяющий ездить со всеми ведущими по асфальту. Стоит и блокировка заднего межколесного дифференциала.

Базовая версия за 3,57 млн рублей неплохо оснащена. Среди прочего есть климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений, медиасистема, две подушки безопасности, ESP, отделка салона кожзамом, мультируль, парктроник сзади.

За скромную доплату в 40 тысяч рублей предлагают машину с комплексом водительских ассистентов (но без адаптивного «круиза») и увеличенным с 8 до 10,3 дюйма центральным дисплеем. А вот еще за 200 тысяч сверху предлагается топ-версия: у нее есть система кругового обзора, передний парктроник, боковые подушки и шторки безопасности.

JAC T9 – еще один новичок в сегменте пикапов

Тем временем JAC получил ОТТС на пикап Т9.

JAC T9 JAC T9

По габаритам он почти в точности повторяет Foton. Этот JAC T9 является дальнейшим развитием испытанной нами в прошлом году модели Т8 Pro. Которая, в свою очередь, продукт глубокого рестайлинга пикапа Т6 (ныне – Соллерс ST6 российской сборки).

Если JAC T8 Pro продается у нас только с механической коробкой, то Т9 имеет 8‑ступенчатый автомат. Двигатель – бензиновый 2.0 турбо на 224 силы. Ожидаемая стартовая цена – 3,4 млн рублей.

Подробности о практичном небольшом коммерческом автомобиле от Foton – по этой ссылке