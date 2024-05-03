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Практичные автомобили возвращаются на российский рынок: подробности

Российские дилеры начали предлагать к покупке пикап Foton Tunland G7

9000 км с очень длинным автомобилем: морозов не боится! Но есть нюансы...

О возвращении на наш рынок пикапа Foton Tunland объявили еще год назад, но только сейчас первые машины доехали до официальных дилеров.

Габариты Tunland G7 – 5340×1940×1870 мм при колесной базе 3110 мм. Заявленный клиренс составляет 210 мм. Машина берет на борт 905 кг, что позволяет ей свободно въезжать в центр Москвы. А вот «грузовой каркас» и ограничения на выезд в левую полосу на нее распространяются, так как полная масса составляет 2980 кг.

Foton Tunland G7
Foton Tunland G7
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Двигатель 162 л. с., полный привод: в РФ начались продажи нового пикапа

Двухлитровый дизель разработан при участии австрийской инжиниринговой фирмы AVL. Он развивает 162 л.с. Для российского рынка предлагается только 8‑ступенчатый автомат ZF.Полный привод – не классический для пикапов part-time с жестким подключением передних колес, а с помощью муфты. Поэтому в настройках есть автоматический режим, позволяющий ездить со всеми ведущими по асфальту. Стоит и блокировка заднего межколесного дифференциала.

Базовая версия за 3,57 млн рублей неплохо оснащена. Среди прочего есть климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений, медиасистема, две подушки безопасности, ESP, отделка салона кожзамом, мультируль, парктроник сзади.

За скромную доплату в 40 тысяч рублей предлагают машину с комплексом водительских ассистентов (но без адаптивного «круиза») и увеличенным с 8 до 10,3 дюйма центральным дисплеем. А вот еще за 200 тысяч сверху предлагается топ-версия: у нее есть система кругового обзора, передний парктроник, боковые подушки и шторки безопасности.

JAC T9 – еще один новичок в сегменте пикапов

Тем временем JAC получил ОТТС на пикап Т9.

JAC T9
JAC T9

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

По габаритам он почти в точности повторяет Foton. Этот JAC T9 является дальнейшим развитием испытанной нами в прошлом году модели Т8 Pro. Которая, в свою очередь, продукт глубокого рестайлинга пикапа Т6 (ныне – Соллерс ST6 российской сборки).

Если JAC T8 Pro продается у нас только с механической коробкой, то Т9 имеет 8‑ступенчатый автомат. Двигатель – бензиновый 2.0 турбо на 224 силы. Ожидаемая стартовая цена – 3,4 млн рублей.

  • Подробности о практичном небольшом коммерческом автомобиле от Foton – по этой ссылке
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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 3
03.05.2024
Фото:фирмы-производители
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