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Foton Tunland G7
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В Россию возвращается пикап Foton Tunland
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Рама, дизель, клиренс 210 мм: еще одна новинка из Китая

В Россию возвращается пикап Foton Tunland

Крутая внешность и цилиндр вдобавок: что изменилось в кроссовере-бестселлере

Прошлая модель Foton Tunland продавалась у нас с 2015 по 2019 год. Тогда в сегменте бал правили УАЗ, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, поэтому продажи за все годы не достигли и 300 машин. В декабре стартуют поставки нынешней версии пикапа Tunland G7. Цены пока не объявлены, но спецификации известны.

При длине машины 5340 мм размеры грузового отсека составляют 1520×1580×440 мм. Как уверяет производитель, внешняя и внутренняя ширина – самые большие в классе.

Foton Tunland G7
Foton Tunland G7
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Основа по классике: рама, двухрычажка спереди, мост на рессорах сзади. Двухлитровый дизель выдает 163 л. с. и 388 Н·м. В России предложат три комплектации с 8‑ступенчатым автоматом ZF, версий с механической коробкой не будет. В таком варианте на пикапе стоит полный привод с муфтой и режимом Auto, что делает Tunland удобнее конкурентов при зимней эксплуатации.

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Клиренс составляет 210 мм, топливный бак вмещает 76 л, снаряженная масса– 2075 кг, полная – 2980 кг.

У пикапа 18‑дюймовые колеса, климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений, медиасистема с дисплеем на 10,25 дюйма. Из ассистентов водителя заявлены системы предупреждения об опасности открытия двери, предупреждения о фронтальном и боковом столкновении.

Foton Tunland G7
Foton Tunland G7

Самые доступные китайские пикапы – Great Wall Poer KingKong и JAC T8 Pro, они стоят от 3,2 млн рублей, но оснащены только механической коробкой.

Большая китайская новинка: дешевле кроссоверов!

В качестве прямого конкурента Тунланду правильнее рассматривать Dongfeng DF6, лицензионную копию пикапа Nissan Navara. С таким же по характеристикам силовым агрегатом (дизель на 163 л. с. и 8‑ступенчатый автомат) Tunland G7 стоит 3,8 млн рублей.

По данным «Автостат Инфо», за III квартал в России продано 12 183 новых пикапа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля УАЗа сократилась с 27,6% до 18,6%: куплено 2264 машины. Первое место занимает Great Wall (3372 автомобиля), на третьем JAC (1501 пикап). Далее в рейтинге идут «серые» Mitsubishi L200 (1282 штуки) и Ram (1272 единицы).

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемМилешкин Кирилл
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