Новинки лета 2023: Соболь класса люкс, нетипичные пикапы, Компас 5
На московской выставке строительной техники и технологий (СТТ) существенную часть экспозиции заняли грузовики. Оценку специализированных надстроек оставим узким специалистам – нас интересуют непосредственно автомобили.
Компас 5
Грузовики Компас (в оригинале – JAC серии N) стояли на отдельном стенде без символики КАМАЗа. Семейство расширилось «вниз»: вышла модель Компас 5 полной массой 3,5 т. При таких размерах самой машины реальная грузоподъемность должна оказаться небольшой. Но на легкие грузовики весовой контроль не распространяется, а автоматические камеры ориентируются лишь на полную массу из документов. Поэтому Компас 5 не попадает под ограничения на движение грузовиков.
Под кабиной установлен дизель 2.2 мощностью 122 л. с. в тандеме с 5‑ступенчатой механикой. В базовую комплектацию включены АБС и ESP, кондиционер, магнитола, мультируль, электропакет, круиз-контроль.
Средняя часть сиденья откидывается вперед, превращаясь в лоток для мелких вещей. В обе двери встроены самые настоящие пепельницы, что в автомобильном мире уже откровенный винтаж.
Выпуск стартовал еще весной, но цены пока не объявлены.
Нива-пикап
Про автомобили нижегородской фирмы «Промтех» семейства Куб и Прима на базе Гранты, Ларгуса и Нивы мы писали неоднократно. Теперь Ниву превратили в пикап.
Схема обкатанная: растянутая до 3050 мм база, полурамная конструкция, рессоры и пневмобаллоны в задней подвеске. Кабина двухрядная, причем исходный кузов взяли от короткой версии Нивы – у него выше жесткость, что важно на бездорожье.
Сзади места не больше, чем в трехдверке. Диван уже не стесняют колесные арки, но его взяли от серийного внедорожника без изменений, и он заужен по углам.
Под капотом может быть стандартный 83‑сильный мотор или его форсированная до 106 л. с. версия, подробности о которой до сих пор официально не раскрыты. Полный привод, разумеется, сохранен. Ориентировочная цена – 1,9 млн рублей.
Соболь NN
Расширяется и линейка Соболя NN.
Пока на официальном сайте в продаже только цельнометаллический фургон и комби, а на СТТ показали шасси с фургоном и люксовый микроавтобус с бизнес-салоном.
У микроавтобуса сдвижная дверь снабжена электроприводом, а между передними креслами установлен холодильник.
Этакий Multivan-«бюджетник», который в наших новых реалиях будет стоить немногим дешевле, чем настоящий Multivan в прежние времена.
Foton Tunland G7
На наш рынок вернулся пикап Foton Tunland. Это уже не та модель, что продавалась в России в 2015–2019 годах. За пять лет она нашла только 295 покупателей. При наличии на рынке действительно доступного УАЗа и авторитетных пикапов Mitsubishi L200 и Toyota Hilux иного и быть не могло.
Теперь всё по-другому: в сегменте остались только УАЗ и пара Грейт Уоллов – Poer и Poer KingKong. Поэтому сейчас у Фотона есть шансы занять более-менее заметное место.
Имя новичка – Tunland G7. Схема классическая: рама, двухрычажка спереди, мост на рессорах сзади. Двухлитровый дизель выдает 163 л. с. и 390 Н·м. Для сравнения: у Great Wall Poer 150 сил, но 400 Н·м.
На выставке показали машину с 8‑ступенчатым автоматом, но в гамме есть и 6‑ступенчатая механика. Интересный нюанс: с «ручкой» работает классический part-time с жестко подключаемым передним мостом, а при автоматической коробке есть муфта и режим Auto, что делает машину удобнее в зимней эксплуатации.
Блок микроклимата стильный, есть обогрев сидений. Умилило, что на зеркале висел ароматизатор. Неужели Foton до сих пор пахнет как «китайцы» из 2000‑х годов?
Предполагается, что полностью упакованный Tunland с автоматом потянет на 3,5 млн рублей. Great Wall Poer на 100 тысяч дороже. А вот KingKong за 2,8-3 млн, судя по всему, останется более доступным.
О грузовых премьерах выставки мы еще расскажем — заходите почаще! Скажем, МАЗ-MAN удивил брутальным вездеходом.
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