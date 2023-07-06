Новинки лета 2023: Соболь класса люкс, нетипичные пикапы, Компас 5

В залах специализированной выставки в «Крокус Экспо» нашлось место даже легковым премьерам.

На московской выставке строительной техники и технологий (СТТ) существенную часть экспозиции заняли грузовики. Оценку специализированных надстроек оставим узким специалистам – нас интересуют непосредственно автомобили.

Компас 5

Благодаря низко посаженной бескапотной кабине и системе зеркал от «взрослых» грузовиков обзорность у Компаса 5 отменная.

Грузовики Компас (в оригинале – JAC серии N) стояли на отдельном стенде без символики КАМАЗа. Семейство расширилось «вниз»: вышла модель Компас 5 полной массой 3,5 т. При таких размерах самой машины реальная грузоподъемность должна оказаться небольшой. Но на легкие грузовики весовой контроль не распространяется, а автоматические камеры ориентируются лишь на полную массу из документов. Поэтому Компас 5 не попадает под ограничения на движение грузовиков.

Под кабиной установлен дизель 2.2 мощностью 122 л. с. в тандеме с 5‑ступенчатой механикой. В базовую комплектацию включены АБС и ESP, кондиционер, магнитола, мультируль, электропакет, круиз-контроль.

Средняя часть сиденья откидывается вперед, превращаясь в лоток для мелких вещей. В обе двери встроены самые настоящие пепельницы, что в автомобильном мире уже откровенный винтаж.

Выпуск стартовал еще весной, но цены пока не объявлены.

Нива-пикап

Кузов Нивы-пикапа стилистически смотрится единым целым с кабиной, кунг положен штатно.

Про автомобили нижегородской фирмы «Промтех» семейства Куб и Прима на базе Гранты, Ларгуса и Нивы мы писали неоднократно. Теперь Ниву превратили в пикап.

Схема обкатанная: растянутая до 3050 мм база, полурамная конструкция, рессоры и пневмобаллоны в задней подвеске. Кабина двухрядная, причем исходный кузов взяли от короткой версии Нивы – у него выше жесткость, что важно на бездорожье.

Сзади места не больше, чем в трехдверке. Диван уже не стесняют колесные арки, но его взяли от серийного внедорожника без изменений, и он заужен по углам.

Грузовой отсек этой Нивы вмещает до 2,5 м³ или до 700 кг. В целом всё выглядит достаточно симпатично, хотя задние фонари вид портят.

Под капотом может быть стандартный 83‑сильный мотор или его форсированная до 106 л. с. версия, подробности о которой до сих пор официально не раскрыты. Полный привод, разумеется, сохранен. Ориентировочная цена – 1,9 млн рублей.

Соболь NN

Расширяется и линейка Соболя NN.

Пока на официальном сайте в продаже только цельнометаллический фургон и комби, а на СТТ показали шасси с фургоном и люксовый микроавтобус с бизнес-салоном.

Соболь NN фургон

У микроавтобуса сдвижная дверь снабжена электроприводом, а между передними креслами установлен холодильник.

Этакий Multivan-«бюджетник», который в наших новых реалиях будет стоить немногим дешевле, чем настоящий Multivan в прежние времена.

Соболь NN микроавтобус Сиденья обшиты экокожей и замшей, для пассажирского отсека есть своя система микроклимата и дополнительные USB-порты

Foton Tunland G7

На наш рынок вернулся пикап Foton Tunland. Это уже не та модель, что продавалась в России в 2015–2019 годах. За пять лет она нашла только 295 покупателей. При наличии на рынке действительно доступного УАЗа и авторитетных пикапов Mitsubishi L200 и Toyota Hilux иного и быть не могло.

Теперь всё по-другому: в сегменте остались только УАЗ и пара Грейт Уоллов – Poer и Poer KingKong. Поэтому сейчас у Фотона есть шансы занять более-менее заметное место.

Пикап Foton Tunland G7

Имя новичка – Tunland G7. Схема классическая: рама, двухрычажка спереди, мост на рессорах сзади. Двухлитровый дизель выдает 163 л. с. и 390 Н·м. Для сравнения: у Great Wall Poer 150 сил, но 400 Н·м.

На выставке показали машину с 8‑ступенчатым автоматом, но в гамме есть и 6‑ступенчатая механика. Интересный нюанс: с «ручкой» работает классический part-time с жестко подключаемым передним мостом, а при автоматической коробке есть муфта и режим Auto, что делает машину удобнее в зимней эксплуатации.

Выставочный Tunland G7 удивил нетипичной для пикапов отделкой с ромбовидной строчкой. На втором ряду просторно, однако мест для вещей нет ни за спинкой, ни под подушкой.

Блок микроклимата стильный, есть обогрев сидений. Умилило, что на зеркале висел ароматизатор. Неужели Foton до сих пор пахнет как «китайцы» из 2000‑х годов?

Предполагается, что полностью упакованный Tunland с автоматом потянет на 3,5 млн рублей. Great Wall Poer на 100 тысяч дороже. А вот KingKong за 2,8-3 млн, судя по всему, останется более доступным.

О грузовых премьерах выставки мы еще расскажем — заходите почаще! Скажем, МАЗ-MAN удивил брутальным вездеходом.