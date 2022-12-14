5 метров, 9 мест, форсированный мотор... - это Лады? Да!

Нива, рассчитанная на 8-9 человек, и грузовая Гранта с мощностью Гранты Спорт - новые проекты компании из Нижнего Новгорода.

Кузов — несущий

Электробус, водоробус, «Нивобус»... Говорите, нет такого слова? А как еще назвать Ниву, в которой девять посадочных мест?

Покажи такую переделку исходной трехдверке, и у старушки ее круглые глаза вылезут из орбит решетки радиатора.

Кузов в нижегородском «Промтехе» обрезают сразу за передними дверями и сооружают свой — сделанный на базе стального каркаса и пластиковых панелей.

Что важно: Куб не полурамный, а с несущим кузовом!

Расстояние между осями вырастает с 2200 до 3050 мм, общая длина — с 3640 до 4900 мм. Плюс высокая крыша.

Про грузовую Ниву Куб, в которой почти пять кубометров пространства, я уже рассказывал. А сейчас передо мной — та же модель, но в пассажирской ипостаси.

Сидеть просторно и на третьем ряду: кузов удлинили с запасом. Салон Нивы Куб высоко, забираться приходится по ступеням.

Вид вперед — на климатический блок. Если он сломается, беда: штатная печка не согреет, а две крошечные форточки в задних дверях и люк в крыше не избавят от душегубки летом.

Второй и третий ряды сидений — с механизмами складывания (конечно, не в ровный пол) и отделкой экокожей. На Промтехе давно делают кресла своими силами, так что задача знакомая.

Места для ног вдоволь, а вот обзор только боковой. Над водительским отсеком крыша осталась на стандартном уровне, и взгляд сидящих сзади упирается в наращенную вертикальную стенку.

Кузов в задней части салона пошире, колесные арки с боков не давят, и поэтому втроем сидится вполне нормально. Багажник невелик, но и отнюдь не символический. Если же оставить двухрядную конфигурацию, наваливать на сложенные спинки заднего дивана можно бесконечно.

Как едет? Какой мотор?

Едет многоместная Нива сносно благодаря экспериментальному двигателю. Мотор 1.7 раскачали с 83 до 106 сил.

Какими методами, кто доработал — промтеховцы упорно молчат. Намекнули, что фирма из Тольятти. Похоже на правду: там есть специалисты.

А вот в то, что прибавки добились чип-тюнингом, не верю. Больше четверти сверху — для древнего атмосферника это невозможно. Турбины нет (хотя и над таким вариантом думают), внешне двигатель не отличается от стандартного. Значит, что-то поменяли в «железе».

Что у 106‑сильной Нивы, что у 116‑сильной Гранты моторы визуально неотличимы от заводских. Но едут заметно веселее.

Все характеристики и, возможно, особенности тюнинга станут известны только после сертификации. А так даже прошивка пока еще не финальная. Что с надежностью такого мотора — тоже загадка.

Со 106 силами пустая Нива Куб едет вменяемо. Под нагрузкой, субъективно, проседает до динамики трехдверки со стандартным мотором. Ну а что вы хотели, когда рулите фактически маршруткой?

Растянутая Нива Куб сохраняет полный привод благодаря удлиненному кардану. Мост родной, но подвешен он на рессорах и пневмобаллонах.

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Поиграл с задней пневмоподвеской, которая дополняет рессоры. В салоне стоит удобный, хотя и не слишком эстетичный блок: манометр, клапан стравливания давления, клавиша включения компрессора для подкачки. На пустой машине особой разницы нет, а вот с полной нагрузкой имеет смысл повысить давление. И просадку уменьшите, и в поворотах будете поувереннее.

Спереди — три места

В Промтехе, ссылаясь на некие требования к «скорым», поставили вместо стандартного пассажирского сиденья двойное. В машину, в которой тесно и вдвоем!

Впрочем, до серии решение, позволяющее вместить в машине 9 человек, вряд ли дойдет. Расширенной спинке со вторым подголовником ничего не мешает. Чтобы втиснуть соответствующую подушку, пришлось отрезать на консоли уголок с клавишами обогрева сидений.

Но ручник и замок единственного ремня безопасности остались под подушкой, и пользоваться ими в таком виде невозможно. Подушку можно поднять и затянуть рычаг, но тогда обратно в горизонт она не ляжет. Всё это надо переделывать, а учитывая, что речь идет о системах безопасности — дешевыми решениями не отделаться. Пока их не увидим, честнее считать Ниву Куб восьмиместной.

Коммерческая или Спорт

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Интригу с мотором накалила стоящая по соседству Гранта Куб. Она еще мощнее — 116 сил! Напомню, что серийные массовые версии имеют максимум 106 л. с., а у Гранты Спорт было 118 «лошадей». Но то были 16‑клапанные двигатели, а тут я открываю капот и вижу базовый «восьмиклоп» ВАЗ‑11182. Прибавка без малого 30%!

И снова сплошные секреты. Предлагают дождаться окончания сертификации и говорят то же, что и о Ниве: мол, сами еще не выбрали вариант финальных калибровок. Соответственно, все рассуждения о ресурсе, расходе бензина и цене пока бессмысленны.

Порожняя Гранта с таким мотором — самолет.

В семействе Куб возможны любые сочетания исходной модели и типа надстройки. «Маршруткой» могут сделать и Гранту.

Машину с этим двигателем имеет смысл заказать, если предполагается постоянная большая загрузка (допустимая полная масса 2160 кг). А вот для легких грузов я бы не рекомендовал. Исходный 8‑клапанник на 90 сил у ВАЗа получился достаточно бодрым, и в его ресурс веришь больше, чем в тюнинговый агрегат. Да и не получится ли такая машина опасной в сочетании с джигитом-водителем? АБС нет, задняя подвеска валкая, разгруженная и не самая эффективная: ядреный коктейль. Ну и удорожание машины тоже не надо сбрасывать со счета.

С кормы машины не отличить. Одинаковые газелевские фонари и распашные двери на основе ларгусовских.

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Процесс получения ОТТС на обе машины запущен. Прием заказов рассчитывают открыть в этом году, но поставки — точно только в 2023‑м. Цены ожидаются в диапазоне от 1,6–1,7 до 2 млн рублей и более.

У «Нивобуса» аналогов нет. Но если нужен грузовик, ненамного дороже стоят «полуторки» производства компаний JAC и Dongfeng, которые изначально рождены грузовиками без всякой «альтернативной истории».

Гранта вместо иномарки — как справляется? Какие расходы?

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