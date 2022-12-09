Производство бронированных автомобилей скорой помощи было налажено в рекордные сроки на предприятии госкорпорации «Ростех» в Нижнем Новгороде — всего за полтора месяца вместо обычных двенадцати.
В основе автомобиля — трехдверный внедорожник Лада Нива Легенда. Его распиливают и удлиняют почти на метр. Этого достаточно, чтобы в автомобиль помещался лежачий пациент и медработник.
Вместе с этим автомобиль оснащается броней. По бокам она защищает от пуль, а снизу — от мин. Броня — закаленная сталь толщиной 4,5 мм, сообщает НТВ, чего нет даже у машин инкассаторов. Она выдерживает выстрелы с расстояния пяти метров.
В результате машина становится тяжелее на 700 кг. Массы добавляет и медицинское оборудование.
В декабре в зону проведения СВО будет направлено несколько десятков таких автомобилей. Мощности же завода в Нижнем Новгороде позволяют выпускать 50 бронированных скорых в месяц, и их производство планируется в дальнейшем расширить.
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Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва», Ростех