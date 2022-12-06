Для армейского спецназа создали особый багги

Его можно подвесить к вертолету и десантировать за линию фронта.

Материалы по теме Назван самый эффективный автомобиль СВО

Этот тактический внедорожник-багги для спецподразделений был разработан компанией «Арго» и представлен на выставке «Вездеходер» в Москве.

Этот автомобиль, делающий подразделения спецназа мобильнее, имеет сменный модуль и крепления для транспортировки его вертолетом.

«Создали мобильную тактическую платформу для спецслужб. За основу взято шасси УАЗ. Заднюю часть-трансформер можно заменить в течение 5 минут. В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления», — цитирует РИА Новости слова гендиректора компании «Арго» Константина Багдасарова.

Багги унифицировано с военной техникой, стоящей на вооружении нашей армии. Поэтому проблем с обслуживанием и ремонтом двигателей и трансмиссий в ходе боевых действий не возникнет.

Внедорожник Арго может разгоняться до 100 км/ч и перевозить до 1,5 тонн груза. При небольшой доработке грузоподъемность может быть увеличена до 2,5 тонн.

Материалы по теме Появились танки, модернизированные для СВО — на что они способны

Также на багги можно установить пневмоподвеску, систему централизованной подкачки шин, блокировки и бортовые редукторы. Кроме того, на каркасе багги есть множество креплений для разного рода оборудования и вооружения.

«В частности, у переднего пассажира откидывается ветровое стекло, чтобы можно было вести огонь по курсу движения из автоматического оружия. Сзади на грузовой платформе можно смонтировать вплоть до ЗУ-23-2 (это спаренная зенитная установка. — Прим. ред.)», — рассказал Багдасаров.

«Арго» готово выпускать до 40 таких багги ежемесячно, но если возникнет необходимость, мощность производства может быть увеличена.

Фото: Елена Афонина/ТАСС, Jake Nackos / Unsplash