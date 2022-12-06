Для армейского спецназа создали особый багги

Этот тактический внедорожник-багги для спецподразделений был разработан компанией «Арго» и представлен на выставке «Вездеходер» в Москве.
Этот автомобиль, делающий подразделения спецназа мобильнее, имеет сменный модуль и крепления для транспортировки его вертолетом.
«Создали мобильную тактическую платформу для спецслужб. За основу взято шасси УАЗ. Заднюю часть-трансформер можно заменить в течение 5 минут. В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления», — цитирует РИА Новости слова гендиректора компании «Арго» Константина Багдасарова.
Багги унифицировано с военной техникой, стоящей на вооружении нашей армии. Поэтому проблем с обслуживанием и ремонтом двигателей и трансмиссий в ходе боевых действий не возникнет.
Внедорожник Арго может разгоняться до 100 км/ч и перевозить до 1,5 тонн груза. При небольшой доработке грузоподъемность может быть увеличена до 2,5 тонн.
Также на багги можно установить пневмоподвеску, систему централизованной подкачки шин, блокировки и бортовые редукторы. Кроме того, на каркасе багги есть множество креплений для разного рода оборудования и вооружения.
«В частности, у переднего пассажира откидывается ветровое стекло, чтобы можно было вести огонь по курсу движения из автоматического оружия. Сзади на грузовой платформе можно смонтировать вплоть до ЗУ-23-2 (это спаренная зенитная установка. — Прим. ред.)», — рассказал Багдасаров.
«Арго» готово выпускать до 40 таких багги ежемесячно, но если возникнет необходимость, мощность производства может быть увеличена.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Бронемашины для СВО начали выпускать в Воронеже.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Елена Афонина/ТАСС, Jake Nackos / Unsplash