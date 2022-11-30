Бронемашины для СВО начали выпускать в Воронеже

Речь идет о серийном производстве. Сам завод уже давно выпускает технику для нужд армии.

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О том, что на воронежском заводе «АгроТехМаш» запускается серийное производство бронированных автомобилей высокой проходимости для военных целей, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Сейчас компания выпускает для военных печи, зацепы для разминирования, рации, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры и ружья для уничтожения квадрокоптеров. В ближайшее время здесь запустят серийное производство высокопроходимых бронированных автомобилей для военных целей», — написал глава области в своем Telegram —канале.

Работники предприятия переоборудовали передвижной опрыскиватель для нужд СВО. Этот автомобиль отличается высокой проходимостью, что позволит выполнять боевые задачи, несмотря на дорожные и погодные условия.

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Также автомобили получат броню и камуфляжную окраску. Машины смогут заниматься перевозками и нести на себе вооружение. О количестве машин, которое сможет собирать «АгроТехМаш», не сообщается.

Рабочим оборонки будут доплачивать — это решит проблему дефицита кадров в оборонно-промышленном комплексе.

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Фото: Telegram—канал Александра Гусева