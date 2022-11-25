Рабочим оборонки будут доплачивать — журнал За рулем

Рабочим оборонки будут доплачивать

Это должно решить проблему дефицита кадров в оборонно-промышленном комплексе.

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Организации, входящие в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) получат финансовую поддержку. Ее они должны будут потратить на выплату заработной платы сотрудникам, но не всем, а переезжающим из других городов и регионов.

С такой инициативой выступает Минтруд. Как пишут «Ведомости», компенсация составит 262 188 рублей на одного сотрудника в год. То есть, по 21 849 рублей в месяц.

Но выплаты будут не ежемесячными, а ежеквартальными — по 65 547 рублей. Это объясняется тем, что компенсации будут выдаваться по факту отработанного времени, что «значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан».

Рабочим оборонки будут доплачивать

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Для этого в проект постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан были внесены соответствующие правки.

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Компенсации начнут выплачивать в 2023 году. Всего на компенсации выделен 1 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, сегодня предприятиям ОПК не хватает 3814 человек.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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