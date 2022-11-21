У России появилась новая ударная система

На днях она прошла успешные испытания в зоне проведения СВО.

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Российские войска отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему в рамках специальной военной операции на Украине. Она показала свою высокую эффективность и способна поражать любые военные объекты.

Ранее о скором появлении нового оружия говорили заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который заявил, что оно обеспечит победу.

«В России создана разведывательно-ударная система (РУС) включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей, как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника», — приводит РИА Новости слова осведомленного источника.

Система состоит из нескольких современных аппаратов. Это, например, разведывательные дроны ZALA 421–16E, которые способны ретранслировать сигналы и тем самым кратно увеличивать площадь действия. Также в систему входят барражирующие боеприпасы «Изделие-51», «Изделие-52» (также известные как «Ланцет») и «Куб», дежурящие в воздухе, которые, при обнаружении цели, сразу направляются к ней по команде оператора.

Барражирующий боеприпас «Куб» Дрон ZALA 421–16E «Изделие-51»

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По сути, «Куб» и «Ланцет» компании ZALA Aero — это беспилотники-камикадзе, несущие три килограмма взрывчатого вещества. Они способны пролетать до 40 км со скоростью до 130 км/ч.

«Изделие-51» имеет большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Беспилотник способен транспортировать 5 кг взрывчатки на расстояния более 40 км.

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Фото: Luke Jernejcic / Unsplash, АО «Концерн „Калашников“, sakha.gov.ru