«Тайфун-ВДВ» - что известно о бронемашине нового поколения

Эти автомобили участвуют в СВО на Украине и имеют уникальное вооружение.

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Полноприводные броневики К-4386 «Тайфун-ВДВ» — настоящие вездеходы. Они оснащаются 350-сильными двигателями, способны преодолевать подъемы крутизной 30 градусов и пересекать броды глубиной выше человеческого роста — до 1,9 метров.

Несмотря на массу в 13,5 тонн, «Тайфун-ВДВ» разгоняется до 100 км/ч. Кстати, по количеству «лошадей» на тонну веса российский бронемобиль превосходит американские бронетранспортеры MaxxPro, стоящие на вооружении ВСУ.

Кроме того, автомобиль способен перевозить до восьми военнослужащих. Но главное — это его вооружение.

Бронемашины оснащенные дистанционно управляемыми боевыми модулями БМ-30-Д (32Б01), разработанными Центральным научно-исследовательским институтом «Буревестник». Модули состоят из 30-мм автоматической пушки 2А42 в кожухе и спаренными с ней 7,62-мм пулеметом ПКТМ и автоматическим гранатометом АГ-30.

«На нем стоит 30-мм пушка — это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4. Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а, может, даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы, и, что самое главное, делает это в движении», — рассказал РИА «Новости» главный конструктор предприятия-разработчика АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

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Точная дальность стрельбы пушки не разглашается, но она должна значительно превышать 4 километра, если судить по характеристикам аналогичного вооружения. Также боевые модули имеют модернизированный прицел с лазерным дальномером, телевизионный и тепловизионный каналы.

Впечатляет и боекомплект. На борту бронемобиля хранится 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих боеприпасов. То есть в ходе одного рейда пушка может произвести до 300 выстрелов.

Чем оказалась доработанная коробка АВТОВАЗа — главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков указал на один интересный факт.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС