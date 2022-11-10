Осень оказалась не по зубам НАТОвским внедорожникам

Осень усугубляет проблемы для Вооруженных сил Украины, которой союзники поставляют технику, не способную выполнять задачи в осенних условиях.
Осень, с ее осадками, традиционно приводит к размытию грунтовых дорог, превращающихся в настоящие непроходимые болота, которые невозможно объехать, чтобы все равно не застрять. Об этом свидетельствуют кадры с места событий.
И если у российских военных проблем с проходимостью техники не возникает, то натовские внедорожники подводят ВСУ — размокший чернозем обездвиживает их.
В Сети появились кадры с застрявшей в грязи американской бронемашиной HMMWV, которые опубликовал сайт «Военное обозрение».
Сообщается, что, боясь застрять, водитель ехал по краю лесопосадок, где дорогу развезло еще не так, как в центре. В это время сидевшие в автомобиле солдаты ВСУ вели огонь. Несмотря на старания водителя, тяжелый внедорожник увяз и сел на днище, после чего военным пришлось бросить машину.
И это не единичный случай. Ранее появилось видео застрявших в грязи американских бронетранспортеров MaxxPro ВСУ, которые, кстати, считаются заменой устаревшим HMMWV. Они имеют всего 20 л.с. на 1 тонну своего веса, из-за чего внедорожниками могут называться, скорее, условно.
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Фото: YouTube, topwar.ru