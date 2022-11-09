Зачем Китай скупает технологии бензиновых двигателей — журнал За рулем

Зачем Китай скупает технологии бензиновых двигателей

При этом европейские компании охотно продают свои последние разработки.

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Китайская компания Geely нашла легкий способ совершить прорыв в области технологий двигателей внутреннего сгорания и захватить этот рынок. Она решила скупать их у европейских автопроизводителей, которые больше не намерены вкладываться в агрегаты, работающие на ископаемом топливе. Все ресурсы европейцы бросают на разработку электромобилей и агрегатов для них.

В частности, Geely выкупает подразделение Volvo Cars Powertrain Engineering Sweden, а точнее, оно переходит компании Volvo — Geely Holding в ходе выкупа 33% акций у шведов. Речь идет о конструкторском бюро, в котором работают высококлассные инженеры, а также о заводах по производству двигателей в шведском городе Шёвде и в Китае, а также прочих активах.

В Volvo приветствуют желание Geely выкупить их долю, так как двигатели внутреннего сгорания становятся для шведов непрофильным активом — с 2030 года компания Volvo планирует выпускать только электромобили.

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Также Geely нацелился на технологии Renault, а эта компания долгие годы является поставщиком двигателей для гоночных болидов Формулы 1 и имеет множество интересных разработок. И разработки эти с 2035 года никому в Европе нужны не будут. Там в это время должна наступить эпоха электромобилей.

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Поэтому Geely намерена выкупить технологии ДВС и у Renault. Кроме того, китайский и французский автопроизводители создадут совместную компанию по производству двигателей, а также гибридных силовых агрегатов, и каждый будет владеть долей 50%.

Выпускаться продукция будет на 17 заводах, расположенных на трех континентах, а численность сотрудников составит 19 тысяч человек. Объем производства — более 5 млн двигателей в год — это примерно 80% мирового спроса на ДВС.

Закупать эти моторы и гибридные установки будут сами Renault и Geely, а также Dacia, Nissan, Mitsubishi, уже упомянутая Volvo, Lynk & Co и Proton — все они входят в группы Geely и Renault. Другие автопроизводители тоже смогут закупаться у новой компании.

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

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