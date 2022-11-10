Появилась новая версия Haval H6 — журнал За рулем

Появилась новая версия Haval H6

Цены на кроссовер уже известны - менее 1,5 млн рублей.

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На автосалоне в Тяньцзине (Китай) представили новый Haval H6 DHT-PHEV. Этот кроссовер с гибридной силовой установкой предлагается с двумя вариантами батарей, заряда в которых может хватать на 55 км и 110 км хода только на электротяге.

От обычного Haval H6 новинка отличается большой решеткой радиатора особого дизайна, за которой прячется турбированный двигатель объемом 1,5 литра. Общая мощность гибридной силовой установки составляет 326 л.с., а ее крутящий момент достигает 530 Нм.

Появилась новая версия Haval H6

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Интерьер кроссовера выполнен в стиле минимализма, а блоки управления теми или иными системами четко разделены между собой. Над воздуховодами установлен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Ниже видны клавиши управления климат-контролем.

Появилась новая версия Haval H6

Между передними креслами, ближе к водителю, расположен селектор коробки передач и две кнопки, одна из которых — стояночный тормоз с электроприводом. Ближе к пассажиру виден бокс для хранения мелочей.

Появилась новая версия Haval H6

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Цены на Haval H6 DHT-PHEV уже известны. В китае гибридный кроссовер предлагается по цене от 159 800 до 173 800 юаней, что в переводе на российские деньги составляет от 1,34 млн до 1,46 млн рублей.

Фото: autohome.com.cn

Появилась новая версия Haval H6

Цены на кроссовер уже известны — менее 1,5 млн рублей.

Появилась новая версия Haval H6 — фото 1370608Появилась новая версия Haval H6 — фото 1370609Появилась новая версия Haval H6 — фото 1370607Появилась новая версия Haval H6
Появилась новая версия Haval H6

Цены на кроссовер уже известны — менее 1,5 млн рублей.

Появилась новая версия Haval H6 — фото 1370607Появилась новая версия Haval H6 — фото 1370609Появилась новая версия Haval H6 — фото 1370608Появилась новая версия Haval H6
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