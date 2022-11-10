Появилась новая версия Haval H6

На автосалоне в Тяньцзине (Китай) представили новый Haval H6 DHT-PHEV. Этот кроссовер с гибридной силовой установкой предлагается с двумя вариантами батарей, заряда в которых может хватать на 55 км и 110 км хода только на электротяге.
От обычного Haval H6 новинка отличается большой решеткой радиатора особого дизайна, за которой прячется турбированный двигатель объемом 1,5 литра. Общая мощность гибридной силовой установки составляет 326 л.с., а ее крутящий момент достигает 530 Нм.
Интерьер кроссовера выполнен в стиле минимализма, а блоки управления теми или иными системами четко разделены между собой. Над воздуховодами установлен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Ниже видны клавиши управления климат-контролем.
Между передними креслами, ближе к водителю, расположен селектор коробки передач и две кнопки, одна из которых — стояночный тормоз с электроприводом. Ближе к пассажиру виден бокс для хранения мелочей.
Цены на Haval H6 DHT-PHEV уже известны. В китае гибридный кроссовер предлагается по цене от 159 800 до 173 800 юаней, что в переводе на российские деньги составляет от 1,34 млн до 1,46 млн рублей.
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Фото: autohome.com.cn