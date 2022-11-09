«ВПК-Урал» оснащен усиленной защитой двигателя отсека и рабочего места пулеметчика. Модернизация проводилась с учетом опыта применения броневика в других вооруженных конфликтах. В частности, в Сирии.
«Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 „ВПК-Урал“, который оснащён дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — цитирует ТАСС слова источника в силовых структурах.
То есть, заставить пулемет «ВПК-Урал» замолчать теперь гораздо сложнее — пули и осколки не достают стрелка. И это позволяет успешно выполнять боевые задачи. Также благодаря усиленной защите двигателя броневик сложнее остановить.
Оба улучшения дополнили ряд других достоинств автомобиля.
АМН-590951 «ВПК-Урал» имеет полный привод и оборудован дизельным двигателем ЯМЗ-536 мощностью 360 л.с. Несмотря на массу в 14,5 тонн, броневик разгоняется до 100 км/ч. Запаса же топлива в баках хватает на 1000 километров.
Броневик вмещает до 9 военнослужащих, которых защищают бронированные стекла и противоминная защита днища, способная выдержать взрыв фугаса весом до шести килограммов.
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Фото: Ладислав Карпов/ТАСС