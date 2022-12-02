Появились танки, модернизированные для СВО — на что они способны — журнал За рулем

Появились танки, модернизированные для СВО — на что они способны

Броня, двигатель, прицел — вот три основные доработки, которые сделали танки еще более грозными машинами.

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Уралвагонзавод передал Министерству обороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М.

Сначала в рамках государственного оборонного заказа была произведена модернизация танков до уровня Т-72Б3. Над этим работали инженеры-конструкторы Уральского КБ транспортного машиностроения. В результате «улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности», — цитирует ТАСС сообщение концерна.

Благодаря новой защите живучесть бронемашин, а значит и их эффективность, значительно повысилась, и они способны выполнять более сложные задачи не только при ведении общевойскового боя, но и под массированным огнем противотанкового оружия.

Появились танки, модернизированные для СВО — на что они способны

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Модернизированные Т-72Б3 также получили новую систему управления огнем. Она автоматизирует процесс подготовки выстрела. В результате точность стрельбы повысилась.

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«В танке установлен форсированный двигатель В-92С2 мощностью 1000 л. с. с системой автоматического контроля параметров работы силовой установки и автоматического регулирования теплового режима. Двигатель разработан специалистами „ЧТЗ-Уралтрак“, — добавили в УВЗ.

В ближайшее время Уралвагонзавод отправит в зону СВО и модернизированные танки Т-90. В данный момент их готовят к отправке в войска.

  • В Армию РФ поступили новые боевые машины. Также готовится уникальная техника, способная воевать в самые лютые морозы.
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Фото: Министерство обороны РФ

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