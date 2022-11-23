В Армию РФ поступили новые боевые машины — журнал За рулем

В Армию РФ поступили новые боевые машины

Также готовится уникальная техника, способная воевать в самые лютые морозы.

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На вооружение принят совершенно новый класс боевой машины, которой прежде в войсках не было. Ее задача — поддержка танков, и вот как она ее выполняет.

Во время боевых действий, двигаясь в боевом порядке, машина выявляет и подавляет цели, которые могут представлять угрозу для танков. Это и противотанковые орудия, и укрепленные огневые точки, и солдаты противника.

В Армию РФ поступили новые боевые машиныБоевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»
Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»

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Кроме того, новая боевая машина способна уничтожать танки и любую другую бронетехнику. Как рассказал в интервью «Красной звезде» руководитель Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Шестаков, «применение этой машины в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя».

Перспективные разработки

Александр Шестаков также рассказал о том, что в данный момент ведутся работы по созданию перспективных танков, гусеничных и колесных боевых машин пехоты, бронетранспортеров. В их основу лягут проекты «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

В Армию РФ поступили новые боевые машиныПроект «Курганец-25»
Проект «Курганец-25»

В результате, когда работы будут закончены, в Армии России появятся не только новые боевые машины, но и унифицированные платформы, на базе которых можно будет создавать новые образцы вооружения. Кроме того, эти платформы лягут в основу специальной техники для разных видов и родов войск.

В Армию РФ поступили новые боевые машины«Армата»
«Армата»

Война на морозе

Специально для воинских формирований в Арктической зоне идет разработка нового двухзвенного гусеничного транспортера. Это будет легкая машина, способная ездить и по рыхлому снегу.

Также дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортеры семейства «Вездесущий», которые способны ездить по зыбким грунтам и при морозах до 50 градусов по Цельсию. При необходимости транспортеры могут работать и при 40-градусной жаре.

В Армию РФ поступили новые боевые машиныДвухзвенный гусеничный транспортер семейства «Вездесущий»
Двухзвенный гусеничный транспортер семейства «Вездесущий»

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Ведутся работы и по модернизации бронированной унифицированной платформы «Арктика», а также машин обеспечения на их базе.

Среди других проектов — армейские снегоходы, мотовездеходы и вездеходы на шинах со сверхнизким давлением.

Фото: АГН «Москва», Zuma/TASS, Рособоронэкспорт

В Армию РФ поступили новые боевые машины

Также готовится уникальная техника, способная воевать в самые лютые морозы.

В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373287В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373292В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373289В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373290В Армию РФ поступили новые боевые машины
В Армию РФ поступили новые боевые машины

Также готовится уникальная техника, способная воевать в самые лютые морозы.

В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373287В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373290В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373289В Армию РФ поступили новые боевые машины — фото 1373292В Армию РФ поступили новые боевые машины
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