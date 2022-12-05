Назван самый эффективный автомобиль СВО

Он же считается самым защищенным бронеавтомобилем России.

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Это автомобиль Тайфун-К класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), максимально защищенный от взрывов мин и атак из засад, когда огонь ведется буквально в упор.

«К» в названии автомобиля объясняет, на базе какой машины сделан броневик — КАМАЗа-63968 (Тайфун-У, например, сделан на базе Урала-63099).

Данный класс автомобилей идеально подходит для перевозки бойцов на линии фронта и в прифронтовой зоне. Они могут нести то или иное вооружение. Кузова оборудованы бойницами, есть система кругового видеонаблюдения, специальные противоминные кресла и многое другое.

«Высокую эффективность в боевых условиях показывают защищенные автомобили Тайфун-К и созданные на их шасси образцы вооружения и военной техники. К примеру, применение в ходе специальной военной операции защищенных санитарных автомобилей Линза, которые предназначены для эвакуации раненых с поля боя в условиях огневого воздействия противника, позволило спасти большое количество солдат и офицеров», — цитирует «Красная звезда» слова главнокомандующего Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова.

Тайфун-К — это огромный 24-тонный броневик, который легко преодолевает бездорожье и может разгоняться до 110 км/ч. С его помощью осуществляется, в частности, быстрая переброска войск без потерь личного состава и, как указал Олег Салюков, безопасная эвакуация бойцов.

Броня этого автомобиля выдерживает попадание снарядов калибра 14,5 мм, а также бронебойных пуль типа Б-32. Стекла выдерживают несколько попаданий из крупнокалиберного пулемета Владимирова (тот же калибр 14,5).

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Шины машины тоже пуленепробиваемые и оснащены мощной системой подкачки воздуха — даже будучи пробитыми, они остаются накачанными. Кроме того, шины могут выдерживать взрывы зарядов массой до 10 кг тротила. Защита же днища останавливает взрывную волну заряда массой до 8 кг тротила.

Такой броней не может похвастать даже самый современный серийный БТР-82, как и бронемобиль Тигр-М.

Тайфун-К выпускается с 2014 года, и в 2017 году количество этих автомобилей в Армии России составляло не менее 260 единиц. Сколько Тайфунов стоит на вооружении сегодня — не известно. Главное — они сегодня там, где в них нуждаются.

Тяжелый робот «Штурм» — эта безэкипажная техника имеет прочную броню, мощный двигатель и способна воевать в городских условиях.

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Фото: Министерство обороны РФ