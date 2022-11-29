Это безэкипажная техника имеет прочную броню, мощный двигатель и способна воевать в городских условиях.

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О том, применяется ли уже эта новейшая разработка в зоне боевых действий, не известно. Но ходили слухи, что эта техника будет испытана в ходе СВО.

Опытные образцы «Штурма» начали собирать на НПК «Уралвагонзавод» еще весной 2022 года. С тех пор об этом тяжелом робототехническом комплексе ничего не было слышно.

Робот построен на базе танка Т-72Б3, и планируется выпустить несколько разновидностей «Штурма» с различным вооружением.

Например, машину могут оснастить 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием для городских боев, реактивными огнеметами РПО-А «Шмель», 30-миллиметровыми пушками… Также предусматривается создание унифицированной бронемашины управления.

Одной из главных особенностей новой бронетехники стало отсутствие в ней экипажа. «Штурм» управляется дистанционно и идеально подходит для боев в городских условиях.

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Вывести бронемашину из строя непросто. Она выдерживает попадание с близкого расстояния из комплексов NLAW и Javelin.

Кроме того, «Штурм» получит модернизированный комплекс защиты «Контакт-5», а также комплексы активной защиты — либо «Арена», либо «Афганит».

Танк Т-72БЗ, на базе которого делается робот «Штурм», оснащается дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л.с.

«Тайфун-ВДВ» — что известно о бронемашине нового поколения (эти автомобили участвуют в СВО на Украине и имеют уникальное вооружение).

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Фото: Минобороны РФ, ТАСС