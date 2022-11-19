Гранта вместо иномарки: как справляется? Какие расходы?

Рассказать есть о чем: Lada Granta 2021 года в парке «За рулем» с апреля и уже накатала почти 15 тысяч километров. Спойлен: стоимость километра пробега не превышает 4 рублей, и это хороший результат.

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Больше полугода в редакции «на хозработах» служит Лада Гранта с новым 90‑сильным двигателем ВАЗ‑11182.

Все водители, которым довелось управлять ею за это время, прежде ездили на машинах иностранных марок.

С учетом «текущего момента» на Гранту смотрели по-особенному: сможет ли заменить иномарки не только по факту, но и с точки зрения потребительских свойств?

Оснащение на уровне

Берешься за дверную ручку, и прям чувствуешь — это не просто Лада Гранта, это на самом деле ВАЗ‑219040. Выглядит нормально, но тянуть за скобу с ощутимыми гранями после Шкоды или Renault удивительно. Тот, кто создавал ручку, пробовал за нее взяться? А у иномарок?

Прекрасно, что есть круиз-контроль (не отключается при переключении передач!) и ограничитель скорости. Работают точно. Но включать их нелогично устроенными кнопочками на правом подрулевом — квест еще тот.

Три раздражающих проблемы

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Гранта какая-то рассинхронизированная.

Кто бы ни ездил в дождь, замечают, что правый и левый дворник ходят не вместе, а каждый немного сам по себе.

Фары светят приемлемо (если не ожидать многого от одной галогенной лампы Н19), но чуть тронешь корректор — появляется «рассинхрон» правого и левого лучей.

На разгоне машину с приводами колес разной длины тянет вправо — помните ВАЗ‑2108?

Обсуждать отделку бессмысленно: соответствует статусу самого доступного автомобиля на рынке, поэтому без претензий. Единственный скрип иногда проявляется в водительском кресле.

Мелочи, скажете вы. И будете правы — всё это не мешает успешно выполнять транспортную функцию, особенно с использованием огромного багажника.

Но почему не желать поменьше противоречий, если еще не забыты примеры «как можно»?

Мест для мелочей немало. А вот подстаканники неудобны.

Как едет?

В городе Гранта адекватна. Легкий руль и педальки (кроме тормоза), четкая «переключалка», хорошая обзорность. Особенно приятно, как вытягивает «снизу» 90‑сильный мотор — хотя у выхлопа такой звук, будто он подсекает. Герметичен, проверяли.

На шоссе предельная комфортная скорость — около 120 км/ч. Дальше растут вибрации и шум, включая посвистывание через левый задний дверной уплотнитель, совсем не остается тяги для обгонов, напрягает руль, лишенный самовозврата близ «нуля». Настройки для того, чтобы экономить на скоростных платных дорогах.

Где Лада расцветает, так на разбитых местных «направлениях». Клиренс такой, что скоро о нем перестаешь даже думать. Подвеска упруга, но энергоемка. А 15‑дюймовых колес, как на нашей машине, избегайте — с ними на кузов приходит больше тычков, а прибыли в управляемости и внешнем виде — примерно ноль.

К первому полноценному ТО новый мотор 11182 подходит бодрячком: расхода масла, течей, нефункциональных шумов не отмечено.

На чем сэкономил АВТОВАЗ

А еще такое колесо легче пробить на ямах с острыми краями — и тогда вы узнаете, из чего у Гранты сделан штатный домкрат. Из пластика! Если повезет встать на идеально ровной дороге, возможно, ходовой винт не выгнется дугой и поменять колесо удастся — в случае, если штатный «баллонник» со слишком короткой ручкой справится с болтами. Ну почему в XXI веке новоиспеченный автовладелец прямо из салона вынужден ехать в автомагазин за какими-то комплектующими?

Интересно, сколько копеек сэкономили на укороченном баллонном ключе и пластиковом домкрате?

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Помимо домкрата и ключа, надо взять две пружинки вилки сцепления от «классики» или похожих — и натянуть их на петли крышки багажника, можно даже в поперечном направлении. Иначе риск однажды получить падающей крышкой по хребту почти стопроцентный (это больно, проверено). Парадокс в том, что больше чем за 10 лет таких случаев владельцами описано миллион, а при сборке на заводе штатные торсионы можно установить в более «тугое» положение или вообще изменить. Что делает АВТОВАЗ? Ничего.

Что сломалось?

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Пара моментов обеспокоили.

Во‑первых, несколько раз с утра автомобиль получалось завести только со второго раза, при этом никаких ошибок не выдавалось.

Во‑вторых, в одно холодное осеннее утро климат-контроль отказался подавать в салон теплый воздух, как его не «просили». Хорошо, что дело было около официального дилера — по словам сервисменов, помогла простая перезагрузка.

Но в зиму теперь смотрим с осторожностью.

Дополнительные пружины или газовые упоры, удерживающие крышку багажника в открытом положении, предлагает масса фирм. Но самый дешевый способ с использованием пружин вилки сцепления от «классики» подсказали читатели «За рулем».

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Но и с оптимизмом. Потому что Гранта — она наша, родная, известная вдоль и поперек. После почти 40 лет эволюции эта платформа находится на пике формы.

Что в итоге?

Сидеть за рулем удобно всем (привет «восьмеркам»), управляемость лучше «десяточной», экономичность и возможность потребления 92‑го бензина никуда не делись.

А уж оснащение… Обогрев сидений, зеркал, лобового стекла. Вполне адекватный, пока работает, климат-контроль. Хорошая медиасистема от Яндекса с онлайн-навигатором и камерой заднего вида (без парковочных датчиков, правда).

Сейчас всё это начинаешь ценить еще сильнее — в том числе, вспоминая иномарки.

Лада Гранта, 1,6 (90 л. с.), М5

Изготовитель — АВТОВАЗ, г. Тольятти

— АВТОВАЗ, г. Тольятти Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2022 года

— с апреля 2022 года Пробег на момент отчета — 14 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (7500–14 500 км)*

Расходы на содержание — 27 966 ₽

— 27 966 ₽ Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 8,47 л/100 км) — 27 866 ₽

(АИ‑92, средний расход 8,47 л/100 км) — 27 866 ₽ Пружины вилки сцепления ВАЗ, 2 шт. — 100 ₽

— 100 ₽ Стоимость 1 км пробега — 4,0 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.