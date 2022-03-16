Лада Гранта за миллион - жесткий тест в российской глубинке

Мы взяли седан в люксовой комплектации и от души погоняли по скоростным трассам, заснеженным грейдерам и бездорожью. Получили интересные результаты, которые могут изменить у многих отношение к этому автомобилю.

Плюс три к моменту и мощности

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Экстерьер и интерьер нынешней Гранты оставляет приятное впечатление. А конкретная версия еще и неплохо оснащена: климат-контроль, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники всех дверей, камера заднего вида, 15-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедийная система LADA EnjoY Pro с 7-дюймовым дисплеем, встроенными сервисами Яндекс.Авто, Bluetooth и четырьмя динамиками.

Но самое интересное — под капотом: обновленный мотор с индексом ВАЗ-11182, пришедший в прошлом году на смену двигателю ВАЗ-11186. Модернизация коснулась кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов и ряда систем. Всего заменено 48 деталей. Мотор остался безвтыковым, добавил 3 л.с. мощности и 3 Н.м максимального крутящего момента.

Что скрывается за цифрами?

Мизерную на первый взгляд прибавку чувствуешь уже с первых метров! Гораздо легче трогаться с места — филигранная игра сцеплением и газом больше не нужна. При переключении с первой на вторую передачу практически пропал «фирменный» провал большинства переднеприводных ВАЗов. При езде внатяг с прогретым двигателем совсем нет детонации и гораздо меньше подергиваний.

Пробег Гранты на начало теста составлял всего 2500 км, но не покидало ощущение, что едешь на хорошо обкатанном автомобиле. Настолько отзывчив он был к нажатию на педаль. Интенсивный разгон с этим мотором ровный, без выраженных подхватов. Крутить его больше 4800–5000 об/мин нет смысла, лучше перейти на передачу выше.

Модернизированный двигатель ВАЗ-11182 легко опознать по новой клапанной крышке.

Очень порадовал седан с ВАЗ-11182 на обледенелой дороге. Чтобы не допускать чрезмерной пробуксовки и не делать сверхточных движений педалью газа, теперь можно ехать на одну передачу выше, чем на автомобиле с агрегатом ВАЗ-11186. Крутящий момент, смещенный в область низких оборотов, это позволяет.

Вывозит двигатель и совсем уж в издевательских режимах: с 1200 об/мин можно двигаться на четвертой или пятой передаче, не переключаясь на пониженную. А с 2000 об/мин на тех же передачах он уже не просто везет, а ощутимо разгоняет Ладу.

За скромными цифрами прибавки крутящего момента и мощности скрывается эластичный, прощающий ошибки и очень удобный в управлении двигатель.

В России полно мест, где большую часть пробега Гранты проводят вне асфальта. Этот кадр сделан на одном из грейдеров Тверской области.

Как едет?

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Азартная управляемость — это не про Гранту. На асфальте рулежные способности автомобиля можно назвать надежными и предсказуемыми.

Но стоит покинуть магистраль, как недостатки Гранты становятся ее преимуществами! Гравийные дороги, пологие волны, ямы, мелкая дробь на полотне, снег, лед — в самых убойных условиях седан послушно откликается на повороты руля.

Энергоемкая длинноходная подвеска позволяет спокойно ехать по серьезным препятствиям со скоростью, недостижимой для большинства легковых автомобилей и даже кроссоверов. Этому способствует и завидный клиренс: 195 мм в снаряженном состоянии и 160 с полной загрузкой. При этом автомобиль не склонен к продольной раскачке, а на ровных дорогах подвеска не утомляет излишней жесткостью.

Водительское сиденье седана в комплектации Люкс оборудовано регулировкой по высоте.

А сколько потребляет топлива?

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При смене двигателя ВАЗ-11186 на ВАЗ-11182 завод разрешил использовать бензин АИ-92. И такое послабление позволит здорово сэкономить на топливе, что особенно важно для владельцев бюджетного автомобиля.

При зимних пусках, прогревах, езде по провинциальному городу, автомагистрали и местным дорогам в равных долях Гранта расходует 7,5–7,6 л/100 км. На магистрали при скорости около сотни — 5,8–5,9 л/100 км. В теплое время года на летних шинах Гранта будет потреблять еще меньше.

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