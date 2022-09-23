Стало известно, какие новинки готовит АВТОВАЗ

Какими будут и когда появятся новая Гранта и кроссовер на базе Весты? Главный редактор журнала «За рулем» выяснил все подробности напрямую у президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова.

О ситуации с Вестой NG глава АВТОВАЗа рассказал тут.

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Новый кроссовер на базе Весты — что за автомобиль?

— Это, можно сказать, чуть более приподнятая и более крупная Веста SW Cross. Будет конкурировать с такими кроссоверами, как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Надеемся запустить в производство в 2025 году.

По соотношению цены и качества наш кроссовер будет интереснее конкурентов — в том числе, благодаря более высокому уровню локализации. То есть, машина на массового потребителя. Выпускаться будет в Тольятти.

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Принципиально новый автомобиль В‑класса, который принято называть «Новой Грантой», должен был появиться в 2023 году. Появится ли? Я видел прототипы: красивый автомобиль!

— Появится! Но — в 2024 году. И под новым именем — это будет не Гранта. Этот автомобиль крупнее Гранты и чуть меньше Весты.

Машина создана еще в бытность Renault на платформе CMF-B, на которой построены многие автомобили Renault и Nissan. У нас есть право модернизировать эту платформу, чем мы уже и занимаемся. Чем сильнее будет локализована платформа, тем ниже будут лицензионные платежи, потому что (в отличие от Дастера) лицензионные платежи мы будем платить только от суммы платформенного комплекта. То есть, чем выше будет процент локализации, тем ниже будут лицензионные платежи.

Машина в самом деле очень красивая. И мы запустим три версии — седан, универсал и универсал кросс.

Очевидно, что эта машина будет дороже Гранты и чуть дешевле Весты. А что с нынешней Грантой?

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— Думаю, мы будет выпускать и ее — чтобы люди с невысокими доходами тоже могли позволить себе новый автомобиль.

А что с моторами?

— Для переднеприводных автомобилей мы пока выпускаем только 8‑клапанный мотор ВАЗ‑11182. В первом полугодии 2023 года запустим 16‑клапанный двигатель.

В первом полугодии 2023 года будет возобновлен выпуск вазовских 16‑клапанных моторов для переднеприводных автомобилей. «Французский» мотор HR16 выпускать не будут.

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Освоить в ближайшее время частично локализованный иностранный мотор HR16 нет возможности. Но у нас есть другие варианты. Чуть позже я расскажу и о них.

А будет ли у АВТОВАЗа принципиально новая платформа? Своя? Может быть, реанимировать так называемую Платформу С, реализацию которой закрыли с приходом Renault?

— Да, нам нужна своя платформа. Есть разные варианты, которые должны пройти через инжиниринг, продуктовое планирование и Совет директоров. В любом случае стоит цель разработать свою, независимую платформу. Но это большая работа, которая займет несколько лет.

Ваш опыт работы в госструктурах помогает? И кто теперь ставит заводу задачи — государство?

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— Планы — это дорога с двусторонним движением. Выпустить 500 тысяч автомобилей в 2023 году — амбициозная задача. Мы готовы ее выполнить, но рассчитываем на поддержку. И то, что Совет директоров компании возглавляет вице-премьер Денис Мантуров, позволяет нам надеяться, что при необходимости будет задействован госресурс.

Хороший пример — программа льготного кредитования. Она заметно оживила рынок. Посещаемость наших дилерских центров в августе увеличилась вдвое, и до 60% автомобилей Гранта мы продаем именно по льготным программам.

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Важно, чтобы развивалась вся автомобильная отрасль. Только у АВТОВАЗа сейчас 1650 поставщиков комплектующих, сырья и материалов. В этой отрасли занято около 500 тысяч человек. В масштабах всей страны это количество еще больше — ведь не только АВТОВАЗ выпускает автомобили. И если мы вдвое увеличиваем выпуск, работает мультипликатор — развивается вся отрасль. А это, в свою очередь, работает на общую государственную задачу по достижению технологического ­суверенитета.

В 2023–2025 годах Минпромторг направит на поддержку спроса на отечественные автомобили колоссальные суммы , которые будут увеличиваться ежегодно.

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Фото: Яков Князев / ТАСС и «За рулем»