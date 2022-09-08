АВТОВАЗ разрабатывает кроссовер на базе Весты — новые подробности — журнал За рулем

АВТОВАЗ разрабатывает кроссовер на базе Весты - новые подробности

Отечественный производитель хочет усилить свое присутствие в сегменте SUV - до настоящего момента он представлен в нем только семейством Niva.

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После прекращения сотрудничества АВТОВАЗа с Renault Group стратегия развития модельного ряда бренда Lada претерпевает значительные изменения — от многих планов, которые рассматривались как совместные, российскому автогиганту пришлось отказаться. Однако новые модели будут: ранее президент Максим Соколов говорил о новой платформе для автомобилей Lada, о семействе С-класса, а также о кроссовере на базе Lada Vesta.

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Новые нюансы развития линейки моделей отечественного бренда раскрыл вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин в интервью аналитическому агентству «Автостат». В частности, он обрисовал перспективы развития платформы Веста.

«Все работы по перечисленным проектам идут. Статистика нам показывает, что сегмент SUV на сегодняшний день — самый крупный на российском рынке. Бренд Lada там полноценно не представлен, только внедорожниками Niva, и мы хотим активнее зайти в эту нишу. Скорее всего, такой автомобиль будет спроектирован на базе Lada Vesta», — сказал Костромин.

Таким образом, речь идет о действительно новой модели на базе собственной платформы АВТОВАЗа. Напомним, что сейчас в линейке Весты есть кросс-версии — но это, скорее, приподнятые универсалы, лишенные полного привода. Появится ли таковой на новой модели — вопрос открытый. Что касается самой Весты, то ей предстоит перезапуск на конвейере в Тольятти в начале 2023 года.

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В том же году АВТОВАЗ планирует локализовать те компоненты, которые после введения санкций еще находятся в дефиците (известно, что часть этого дефицита будет исключена не локализацией, а поставками из стран АТР), а также восстановить почти весь докризисный модельный ряд.

Фото: АВТОВАЗ

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