Lada XRAY сняли с производства — журнал За рулем

Lada XRAY сняли с производства

Волевое решение принял глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Пару дней назад на предприятии затруднялись сказать, какая судьба ждет Ладу XRAY, так как этот вопрос советом директоров еще не обсуждался.

Напомним, что модель в данный момент не производится из-за острой нехватки комплектующих, многие из которых поставлялись Renault. Поэтому вопрос стоит так — когда возобновится производство Lada XRAY? Точку в обсуждении поставил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Lada XRAY сняли с производства

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«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — приводит ТАСС слова Соколова.

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То есть складские запасы дилеров пополняться этой моделью Лады не станут. У желающих купить Иксрей больше не будет такой возможности после того, как продадут последний экземпляр. Это может сделать Lada XRAY еще дороже.

Напомним, что этот переднеприводный кросс-хэтч стоит сегодня от 1 106 900 до 1 249 900 рублей. И это рекомендованные цены, по которым давно никто ничего не продает. По факту, заплатить за автомобиль придется около двух миллионов рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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