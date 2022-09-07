Lada XRAY сняли с производства

Волевое решение принял глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Пару дней назад на предприятии затруднялись сказать, какая судьба ждет Ладу XRAY, так как этот вопрос советом директоров еще не обсуждался.

Напомним, что модель в данный момент не производится из-за острой нехватки комплектующих, многие из которых поставлялись Renault. Поэтому вопрос стоит так — когда возобновится производство Lada XRAY? Точку в обсуждении поставил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — приводит ТАСС слова Соколова.

То есть складские запасы дилеров пополняться этой моделью Лады не станут. У желающих купить Иксрей больше не будет такой возможности после того, как продадут последний экземпляр. Это может сделать Lada XRAY еще дороже.

Напомним, что этот переднеприводный кросс-хэтч стоит сегодня от 1 106 900 до 1 249 900 рублей. И это рекомендованные цены, по которым давно никто ничего не продает. По факту, заплатить за автомобиль придется около двух миллионов рублей.

Фото: АВТОВАЗ