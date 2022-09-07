Стали известны страны, которые будут поставлять запчасти АВТОВАЗу — журнал За рулем

Стали известны страны, которые будут поставлять запчасти АВТОВАЗу

Очевидно, некоторые компоненты получить через импортозамещение не получится, но транспортная компания и поставщики за рубежом уже найдены.

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Российский автопроизводитель договорился с транспортной группой FESCO о интермодальных перевозках из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Владивосток в город Тольятти.

Интермодальная перевозка — это когда грузы последовательно перевозятся двумя или более видами транспорта в одной и той же грузовой единице (или на машине) без перегрузки в момент смены транспорта.

Стали известны страны, которые будут поставлять запчасти АВТОВАЗуПодписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и президент АВТОВАЗа Максим Соколов
Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и президент АВТОВАЗа Максим Соколов

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Таким образом, контейнер с компонентами для новеньких автомобилей Lada, собирающихся на конвейере в Тольятти, может быть загружен в одной стране, пересечь несколько границ и разгрузиться уже только в конечной точке.

А что за страны, из которых пойдут поставки?

«Компании также договорились о развитии импортных перевозок из Китая в Тольятти на сухопутном направлении — с помощью регулярных железнодорожных сервисов FESCO. Помимо этого Группа FESCO и АВТОВАЗ планируют проработать вопросы организации интермодальных логистических решений из Индии и Турции, а также развивать сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок из стран Европы», — говорится в сообщении пресс-службы FESCO.

Стали известны страны, которые будут поставлять запчасти АВТОВАЗуСтороны намерены задействовать логистические возможности FESCO — развитую сеть морских и железнодорожных сервисов, контейнерный флот, а также портовую и терминальную инфраструктуру
Стороны намерены задействовать логистические возможности FESCO — развитую сеть морских и железнодорожных сервисов, контейнерный флот, а также портовую и терминальную инфраструктуру

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Момент вполне однозначный: те компоненты, которые не удастся выпускать силами предприятий в России, будут поставляться из Китая, Индии, Турции и стран Европы. Пожалуй, наиболее дефицитной позицией в компонентах для сборки у АВТОВАЗа сейчас являются системы АБС — прежде их выпускал расположенный в Самаре завод Bosch, но компания остановила деятельность в России.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС, FESCO

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