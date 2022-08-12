Стало известно, когда на Лады вернут ABS — журнал За рулем

Стало известно, когда на Лады вернут ABS

А с конца августа будет возобновлена поставка автомобилей с подушкой безопасности.

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АВТОВАЗ постепенно возвращает на автомобили ранее оказавшееся в дефиците оборудование. Так, производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) начнется уже в 2023 году, сообщил глава автогиганта Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».

Следующим шагом станет возвращение системы боковой устойчивости автомобиля — ESP, которая выполняет противозаносную функцию, стабилизирует автомобиль при резких поворотах и наклонах.

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С конца августа на автомобили вернут подушки безопасности. Если автомобиль будет оснащен только водительской подушкой, его цена вырастет на 8 тыс. рублей. В случае установки двух подушек — на 16 тыс. рублей.

Максим Соколов подчеркнул, что хотя АВТОВАЗ и пытается сдерживать цены, они в первом полугодии все же выросли в связи с нарушением логистических цепочек, дефицитом чипов и рядом других причин.

  • Напомним, с июля Lada Granta была перезапущена в версии с кондиционером, а в августе на автомобили вернулась система ЭРА-ГЛОНАСС.
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Фото: Александр Щербак/ТАСС

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