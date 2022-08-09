Ладам вернули ЭРА-ГЛОНАСС — журнал За рулем

Ладам вернули ЭРА-ГЛОНАСС

Все модели семейств Granta и Niva Legend 2022 модельного года комплектуются кнопкой с ручной системой активации.

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АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

АВТОВАЗ с 1 августа вернул версиям Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года систему ЭРА-ГЛОНАСС, которую временно не ставили из-за дефицита комплектующих. Пока устройство активируется лишь механически — в случае дорожного инцидента вызвать диспетчерскую службу можно только ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Автоматический режим недоступен.

Для вызова задействованы каналы сотовой связи, и срабатывание происходит даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

На АВТОВАЗе подчеркивают: в связи с тем, что безопасность автомобиля имеет очень важное значение, вернуть систему постарались как можно скорее.

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Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин отметил, что временно недоступные ранее функции будут постепенно возвращены на автомобили. Компания предпринимает для этого все усилия.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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