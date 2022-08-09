Ладам вернули ЭРА-ГЛОНАСС

Все модели семейств Granta и Niva Legend 2022 модельного года комплектуются кнопкой с ручной системой активации.

АВТОВАЗ с 1 августа вернул версиям Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года систему ЭРА-ГЛОНАСС, которую временно не ставили из-за дефицита комплектующих. Пока устройство активируется лишь механически — в случае дорожного инцидента вызвать диспетчерскую службу можно только ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Автоматический режим недоступен.

Для вызова задействованы каналы сотовой связи, и срабатывание происходит даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

На АВТОВАЗе подчеркивают: в связи с тем, что безопасность автомобиля имеет очень важное значение, вернуть систему постарались как можно скорее.

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Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин отметил, что временно недоступные ранее функции будут постепенно возвращены на автомобили. Компания предпринимает для этого все усилия.

Так, недавно на помощь партнерам — производителям комплектующих с АВТОВАЗа была отправлена целая команда сотрудников.



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Фото: АВТОВАЗ