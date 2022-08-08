АВТОВАЗ отправил сотрудников в Челябинск, чтобы выпустить больше автомобилей

Поэтому было решено сварщиков автосборочного комплекса АВТОВАЗа, не занятых на изготовлении кузовов, откомандировать в Челябинск на ЗАО «Пластик», где они месяц помогали местным работникам с выпуском каркасов для рулевых колес.
Предприятие совсем недавно стало поставщиком рулей на конвейер. Но с резко возросшими объемами производства персонал не мог справиться. АВТОВАЗу компоненты нужны сейчас, поэтому завод не стал дожидаться, пока его партнер наберет достаточно сотрудников.
Сварщики автозавода работали на ЗАО «Пластик» по графику «два через два», пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте. Опытные помощники изготавливали за 12-часовую смену по 150–170 каркасов каждый. Это позволило обеспечить рулями не только конвейер, но и ранее собранные некомплектные автомобили.
- Минпромторг убрал из списка параллельного импорта марку Renault. В связи с тем, что гарантийное обслуживание и обеспечение запчастями таких автомобилей взял на себя АВТОВАЗ.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos