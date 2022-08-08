АВТОВАЗ отправил сотрудников в Челябинск, чтобы выпустить больше автомобилей — журнал За рулем

АВТОВАЗ отправил сотрудников в Челябинск, чтобы выпустить больше автомобилей

Спрос на модели Lada настолько высок, что смежники не справляются с производством автокомпонентов.

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Поэтому было решено сварщиков автосборочного комплекса АВТОВАЗа, не занятых на изготовлении кузовов, откомандировать в Челябинск на ЗАО «Пластик», где они месяц помогали местным работникам с выпуском каркасов для рулевых колес.

Предприятие совсем недавно стало поставщиком рулей на конвейер. Но с резко возросшими объемами производства персонал не мог справиться. АВТОВАЗу компоненты нужны сейчас, поэтому завод не стал дожидаться, пока его партнер наберет достаточно сотрудников.

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Сварщики автозавода работали на ЗАО «Пластик» по графику «два через два», пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте. Опытные помощники изготавливали за 12-часовую смену по 150–170 каркасов каждый. Это позволило обеспечить рулями не только конвейер, но и ранее собранные некомплектные автомобили.


Фото: Depositphotos

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