Из списка параллельного импорта убрали Renault. Помог АВТОВАЗ

Как ранее говорилось, список параллельного импорта (ПИ), то есть товаров, разрешенных к ввозу в Россию без согласия правообладателя, не статичный — его могут как пополнять, так и убирать из него отдельные позиции. И вот Минпромторг впервые обновил несколько позиций. Мы коснемся лишь автомобильной части.
В сообщении ведомства говорится, что, важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ, поскольку «АО „АВТОВАЗ“ принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями».
Кроме того, перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией радиоэлектронной, химической промышленности и другими товарами. По параллельному импорту теперь можно завозить масла Castrol и Liqui Moly, продукцию Datsun, Alienware и др.
В сообщении ведомства говорится, что такие изменения были необходимы, так как механизм параллельного импорта создан для обеспечения доступности всех необходимых товаров для российских граждан и промышленных предприятий.
Минпромторг России продолжит мониторить ситуацию с импортными поставками и при необходимости добавлять или исключать из перечня те или иные позиции.
- Напомним, впервые утвержденный список товаров, разрешенных для параллельного импорта, появился в начале мая. В него вошли практически все иностранные бренды автомобилей, в том числе и Renault.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.