Из списка параллельного импорта убрали Renault. Помог АВТОВАЗ

Минпромторг обновил перечень товаров, разрешенных для ввоза без согласия правообладателя. Исключил одну позицию, но добавил несколько других.

Материалы по теме Вместо Весты АВТОВАЗ будет выпускать новую модель — первые подробности

Как ранее говорилось, список параллельного импорта (ПИ), то есть товаров, разрешенных к ввозу в Россию без согласия правообладателя, не статичный — его могут как пополнять, так и убирать из него отдельные позиции. И вот Минпромторг впервые обновил несколько позиций. Мы коснемся лишь автомобильной части.

В сообщении ведомства говорится, что, важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ, поскольку «АО „АВТОВАЗ“ принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями».

Кроме того, перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией радиоэлектронной, химической промышленности и другими товарами. По параллельному импорту теперь можно завозить масла Castrol и Liqui Moly, продукцию Datsun, Alienware и др.

Материалы по теме АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

В сообщении ведомства говорится, что такие изменения были необходимы, так как механизм параллельного импорта создан для обеспечения доступности всех необходимых товаров для российских граждан и промышленных предприятий.

Минпромторг России продолжит мониторить ситуацию с импортными поставками и при необходимости добавлять или исключать из перечня те или иные позиции.