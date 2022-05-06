Опубликован список товаров, разрешенных для параллельного импорта

Приказ ведомства, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, вступит в силу 7 мая.

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. Соответствующий приказ № 1532 от 19 апреля 2022 года размещен на publication.pravo.gov.ru. Разделенный на категории перечень изложен на 25 страницах, где присутствуют 96 групп товаров.

Особое место в списке уделено запчастям и инструментам для автомобилей. Среди разрешенных пластиковых изделий, металлов, стекла, специализированных инструментов и т.д. значатся правообладатели, зарегистрированные в недружественных странах: Bosch, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, GM, Cadillac, Chevrolet, Dodge, GMC, Mitsubishi, Renault, Hummer, Rover, Tesla, Lincoln, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, Seat, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Acura, Infiniti, Nissan, Mack Trucks, Volvo, DAF Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.

В разделе «Каучук, резина и изделия из них» (пункт 40) присутствуют бренды Michelin, Goodyear, Continental и Bridgestone.

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В средствах наземного транспорта и их частей и принадлежностей к ним (пункт 87) и в разделе мебель и набивные принадлежности (по всей видимости, имеются в виду автокресла; пункт 94) также присутствуют вышеназванные автопроизводители.

Постановление об организации параллельного импорта в конце марта подписал премьер Михаил Мишустин. Параллельный (серый) импорт легализует ввоз в страну товаров брендов, которые продаются в других странах (но не продаются в России), без разрешения правообладателя.

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