Рынок лихорадит! На каких шинах нам теперь придется ездить?

В марте и апреле о различных ограничениях в деятельности объявили крупные производители шин. Однако ситуация с уходом/возвращением постоянно меняется. Вот что известно на данный момент.

Материалы по теме Известно, на сколько хватит запаса шин в России

В этой публикации мы собрали всех иностранных производителей шин для легковых автомобилей, кто хоть как-то заявил свою позицию по поводу приостановки или продолжения своей деятельности в России.

А также перечислили российских производителей шин для легковых автомобилей.

О различных ограничениях в деятельности или приостановке работы в РФ объявили следующие иностранные компании:

Материалы по теме Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

Pirelli (итальянская компания, производство в Воронеже и Кирове) — в марте заявила об остановке инвестиций в Россию и сокращении объемов работы российских предприятий. Тем не менее предприятие в Воронеже продолжает работу.

(итальянская компания, производство в Воронеже и Кирове) — в марте заявила об остановке инвестиций в Россию и сокращении объемов работы российских предприятий. Тем не менее предприятие в Воронеже продолжает работу. Michelin (французская компания, производство в Московской области) — 15 марта было заявлено о приостановке работы завода, а также поставок продукции из-за рубежа. Штат на заводе в Давыдово насчитывает 750 человек, пока увольнения сотрудникам не грозят.

(французская компания, производство в Московской области) — 15 марта было заявлено о приостановке работы завода, а также поставок продукции из-за рубежа. Штат на заводе в Давыдово насчитывает 750 человек, пока увольнения сотрудникам не грозят. Bridgestone (японская компания, производство в Ульяновской области) — с 18 марта объявлена приостановка поставок и производства в России «до дальнейшего уведомления».

(японская компания, производство в Ульяновской области) — с 18 марта объявлена приостановка поставок и производства в России «до дальнейшего уведомления». Continental (немецкая компания, производство в Калужской области) 9 марта заявила о приостановке деятельности в России, однако с 15 апреля возобновила работу завода, чтобы избежать штрафов с российской стороны. Правда, заявляется о минимальной загруженности предприятия.

(немецкая компания, производство в Калужской области) 9 марта заявила о приостановке деятельности в России, однако с 15 апреля возобновила работу завода, чтобы избежать штрафов с российской стороны. Правда, заявляется о минимальной загруженности предприятия. Yokohama (японская компания, производство в Липецкой области) — 20 марта завод приостановил выпуск «из-за проблем с логистикой и нехваткой материалов». Губернатор области предложил помощь с адаптацией к новым условиям логистики, но о возобновлении деятельности пока не слышно.



(японская компания, производство в Липецкой области) — 20 марта завод приостановил выпуск «из-за проблем с логистикой и нехваткой материалов». Губернатор области предложил помощь с адаптацией к новым условиям логистики, но о возобновлении деятельности пока не слышно. Goodyear (американская компания, шины для России производила в Польше и Словакии) — прекратила поставки.

(американская компания, шины для России производила в Польше и Словакии) — прекратила поставки. Nokian Tyres (финская компания, производство во Всеволожске (Ленинградская область) — продолжает выпускать шины в России, чтобы «сохранить контроль над заводом». При этом компания пообещала западным коллегам, что не будет инвестировать в российское производство.

Тем временем продолжают работать российские производители шин. Это:

Ярославский шинный завод (г. Ярославль)

Шинный завод «Нижнекамскшина» (г. Нижнекамск)

АО «Волтайр-Пром» (Волгоградская область, г. Волжский)

Также продолжаются поставки с белорусского шинного завода («Белшина»).

Перспективы шинного рынка в России

Материалы по теме На Яндекс Маркете появился автоподборщик шин

В связи с сезонностью и сокращением предложения на рынке цены на легковые шины уже выросли на 10–30%. При этом спрос на летний ассортимент увеличился в два раза, на зимний — на 60%.

Однако эксперты не прогнозируют дефицита шин в России, особенно с учетом разрешения параллельного импорта. Просто нужно быть готовыми к временным трудностям в связи с перераспределением предложения. Импортную продукцию, если «приостановившие» не одумаются и не вернутся, можно будет завозить из других стран, где их производят. Но вполне возможно, что европейский товар постепенно вытеснят корейские и китайские производители. Временно также может произойти увеличение сегмента бывших в употреблении, но восстановленных шин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров недавно заявил, что перечень товаров для параллельного импорта может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в нашей стране. Те компании, которые либо уходят с рынка, либо перестали поставлять напрямую к нам в страну свою продукцию, — уже в этом списке. Среди них Michelin, Goodyear, Continental и Bridgestone. Если компания передумает, Минпромторг готов оперативно откорректировать свой приказ и вывести оттуда эти позиции. Уже несколько компаний заявили, что хотели бы выйти из перечня и сохранить свои активы, мощности и производственные планы в РФ. Конкретные бренды министр не назвал, но понятно, что шинники среди них тоже присутствуют.

48% автовладельцев России планируют в этом году приобрести отечественные шины.

«За рулем» можно читать и в Viber .

Фото: Depositphotos