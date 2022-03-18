Pirelli прекращает инвестиции в Россию

Итальянская компания приостановила инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью.

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Представитель производителя «Пирелли» заявил в четверг, что «деятельность заводов в России будет постепенно ограничиваться тем, что необходимо для безопасности и гарантированного финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников», передает агентство «Рейтер».

Ранее в этом месяце компания заявляла, что не планирует закрывать заводы в связи со спецоперацией, которую проводит Россия на Украине.

Pirelli производит около 10% мирового объема своих шин на двух заводах в России. При этом на российский рынок приходится лишь 3% общей выручки группы и 4% ее операционной прибыли.

Производитель создал комитет для наблюдения за развитием «российско-украинского кризиса, для которого уже приняты меры по смягчению последствий и план действий в чрезвычайных ситуациях», говорится в заявлении.

Michelin также приостановил работу завода в Московской области, а также прекратил поставки продукции из-за рубежа.

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