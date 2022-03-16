Michelin останавливает работу в России

Приостановлена работа завода в Московской области, а также прекращены поставки продукции из-за рубежа.

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Французский производитель шин Michelin приостанавливает работу своего завода в России, а также прекращает экспорт продукции в страну, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. В заявлении подчеркивается, что в сложившихся условиях приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников.

Касательно российского производства, речь идет о заводе в Давыдово (Московская область), основанном в 2004 году, когда заработали два цеха — по резиносмешению и по шипованию. К настоящему моменту штат насчитывает 750 человек, завод производит шины для легковых автомобилей и восстановленные шины для грузовиков, в основном для местного рынка. Пока увольнения сотрудникам не грозят.

Группа Michelin остается полностью мобилизованной и будет продолжать адаптировать свои решения по мере развития ситуации, отмечают в компании.

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Основные причины остановки шинных заводов иностранных брендов — проблемы с операционной деятельностью, трудности в поставках сырья и полуфабрикатов. Главный вопрос последнего времени — наладятся ли эти поставки, и если нет, то сможет ли Россия производить сравнимые по качеству шины исключительно своими силами.

Напомним, ранее о приостановке своих производств в России заявили в Continental и Bridgestone.

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