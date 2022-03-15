Шин становится меньше: еще один крупный бренд покидает Россию

Приостанавливается завод в Ульяновске, а также прекращаются поставки продукции и инвестирование новых проектов, сообщили в Bridgestone.

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В Ульяновске останавливается завод «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ». Пока прекращение выпуска носит временный характер, но помимо этого компания Bridgestone заявила о приостановке импорта своей продукции на территорию РФ и заморозке инвестирования новых проектов. В официальном заявлении компании сообщается, что эти шаги предприняты в связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом, логистическими проблемами, нарушением цепочки поставок и волатильностью валют.

Завод перестанет работать с 18 марта, но при этом всем 1100 сотрудникам предприятия компания продолжит выплачивать зарплату. Также в компании подчеркнули, что внимательно следят за изменениями, и готовы «при необходимости гибко адаптировать планы».

Автомобильные покрышки у здания завода Bridgestone в Ульяновске, март 2022 года

Ульяновский завод около 20% своей продукции отправлял на экспорт, причем около половины этого объема — в Западную Европу. Bridgestone — сравнительно дорогая марка, и специалисты говорят, что если в номенклатуре 14" и 15" покрышек владельцам довольно будет довольно просто отыскать замену (в частности, можно выбрать отечественную Каму), то по колесам от 16" может возникнуть дефицит. Есть китайские аналоги, но они пока в РФ не поставляются.

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Из находящихся в России заводов к данному моменту продолжают работать Nokian, Yokohama и Michelin, но у каждого завода своя специфика, а кроме того, сейчас каждый в той или иной степени сталкивается с одними и теми же проблемами. Напомним, что ранее в марте приостановились заводы Continental (шины Continental, Gislaved и Matador размером от 13" до 21") и ContiTech (шланги для автокондиционеров и ГУРов), расположенные в Калуге.

А вот завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область) продолжает работать — в компании опровергли появившуюся информацию о приостановке производственных линий.

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Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС