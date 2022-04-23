Назван список брендов, без согласия которых можно завозить их продукцию в РФ

Эта мера позволит обойти запрет на поставки в Россию целого ряда автомобилей и компонентов.

Материалы по теме Еще один крупный производитель масел может покинуть Россию

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров утвердил приказ ведомства, который определяет перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Этим термином обозначают ситуации, когда товары на территорию РФ завозят без разрешения держателей торговых марок. Документ за номером N 1532 подписан 19 апреля.

Правительство России легализовало параллельный импорт для обхода запретов, которые США, Евросоюз и Япония ввели для определенных категорий продукции.

Материалы по теме Названа еще одна опасность для россиян из-за санкций

Как пишет газета «Известия», ведомство разрешило продавать без спроса правообладателя более 50 групп товаров, в том числе — автомобили и комплектующие для автомобилей. В категории автомобилей в Россию будут ввозить:

Land Rover

Jeep

Jaguar

Chrysler

Bentley

Cadillac

Tesla

Volvo

Skoda

Toyota

Nissan и др.

В категории комплектующих — изделия от Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco, приводные ремни и гидравлика Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone.

Также в списке автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens и др.

Напомним, Евросоюз с 15 марта полностью запретил поставки в Россию авто ценой от 50 000 евро, Япония с 5 апреля закрыла экспорт в нашу страну машин дороже 6 млн иен (около $49 000). В начале марта экспортный контроль в отношении всех поставляемых в РФ автомобилей ввели США.