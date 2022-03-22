Nokian продолжит выпускать шины в России, чтобы «сохранить контроль над заводом»

При этом компания пообещала западным коллегам, что не будет инвестировать в российское производство.

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Финская компания Nokian заявила во вторник, что продолжит производство в России, чтобы сохранить контроль над местным производством, в то время как многие компании приостановили свою деятельность в знак протеста.

«Продолжая эксплуатировать завод по производству легковых шин в России, мы хотим быть уверены, что в будущем завод также будет эксплуатироваться и контролироваться Nokian», — сказал представитель производителя.

Компания также заявила, что сможет гарантировать, что ее продукция не будет использоваться в военных целях.

До начала спецоперации на Украине Nokian ежегодно производила около 80% из 20 миллионов шин в России. Это шины именно для легковых автомобилей, а для тяжелой техники производство было налажено в Финляндии и других странах.

Акции Nokian упали на 13% в понедельник после того, как Helsingin Sanomat daily и другие финские СМИ сообщили, что в компании во время телефонного разговора с рыночным аналитиком похвастали, что будут стремиться отвоевать долю рынка у покидающих Россию конкурентов, таких как Michelin, Continental и Bridgestone,а также тех, кто сокращает в нашей стране свою деятельность, например Pirelli.

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Представитель Нокиан Юкка Мойсио сегодня опроверг это заявление, отметив, что заявление было неверно истолковано. Речь не об экспансии, а о том, что компания не хочет, чтобы ее российский завод оказался «в чужих руках» и его потенциал был использован для производства шин в военных целях.

«На наш взгляд, лучше, чтобы фабрика находилась под нашим контролем, а не под чьим-то еще», — передает слова Мойсио издание G oodwordnews.

В России под напором санкций действительно рассматривают шаги по национализации активов иностранных компаний, покинувших страну.

В Nokian также заявили, что не собираются инвестировать в российское производство, а будут стремиться быстрее увеличить мощности своих заводов в Финляндии и США, а также искать дополнительный потенциал в других странах.

Как и многие другие производители, в компании заверили, что продолжат мониторить ситуацию и быстро реагировать в случае необходимости.

Nokian производит шины для легковых автомобилей в российском Всеволожске (завод открыт в 2005 году).

По той же причине из России не собирается уходить Renault.

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Фото: Nokian