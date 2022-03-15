Западные СМИ: Renault не разойдется с АВТОВАЗом, это слишком дорого

Французский автогигант останется в РФ, чтобы избежать потери существенной части бизнеса.

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Среди европейских производителей многие заявили о приостановке деятельности в России в связи с событиями на Украине, однако Renault Group — не из их числа. От официальных заявлений пока воздерживаются и в Renault, и на АВТОВАЗе. Однако крупное западное издание Automotive News Europe пишет со ссылкой на собственные источники, что французы стремятся остаться в России, чтобы избежать «национализации» АВТОВАЗа.

Отечественный производитель является крупным российским активом французского концерна, ведь АВТОВАЗ на две трети принадлежит Renault, остальное — собственность госкорпорации «Ростех». Источники издания говорят, что и в руководстве Renault, и во французском правительстве придерживаются мнения, что выход из совместного предприятия с АВТОВАЗом обойдется слишком дорого.

Отметим, что офис Renault в России от комментариев по этому вопросу воздержался: «Тема касается Группы Renault в целом. Мы же можем ответить только на вопросы о деятельности бренда Renault в России», — ответили в пресс-службе на вопрос «За рулем».

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По некоторым данным, штат самого бренда Renault в России насчитывает около 40 тысяч человек. С другой стороны, на долю Lada приходится примерно 20% российских продаж, и вместе с моделями Renault альянс занимает более 35% рынка. Кроме того, подконтрольной Renault бизнес-структуре Dacia-Lada отводится важная роль в стратегии Renaulation, описывающей развитие всего альянса на несколько лет вперед.

На днях президенту АВТОВАЗа Николя Мору показали первый экземпляр новой модели Lada, построенной на платформе Renault CMF-B.

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Фото: АВТОВАЗ, Renault