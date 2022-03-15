Западные СМИ: Renault не разойдется с АВТОВАЗом, это слишком дорого

Среди европейских производителей многие заявили о приостановке деятельности в России в связи с событиями на Украине, однако Renault Group — не из их числа. От официальных заявлений пока воздерживаются и в Renault, и на АВТОВАЗе. Однако крупное западное издание Automotive News Europe пишет со ссылкой на собственные источники, что французы стремятся остаться в России, чтобы избежать «национализации» АВТОВАЗа.
Отечественный производитель является крупным российским активом французского концерна, ведь АВТОВАЗ на две трети принадлежит Renault, остальное — собственность госкорпорации «Ростех». Источники издания говорят, что и в руководстве Renault, и во французском правительстве придерживаются мнения, что выход из совместного предприятия с АВТОВАЗом обойдется слишком дорого.
Отметим, что офис Renault в России от комментариев по этому вопросу воздержался: «Тема касается Группы Renault в целом. Мы же можем ответить только на вопросы о деятельности бренда Renault в России», — ответили в пресс-службе на вопрос «За рулем».
- На днях президенту АВТОВАЗа Николя Мору показали первый экземпляр новой модели Lada, построенной на платформе Renault CMF-B.
- «За рулем» можно читать в Телеграм.
Фото: АВТОВАЗ, Renault