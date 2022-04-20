Шины Continental снова выпускают в Калуге — журнал За рулем

Шины Continental снова выпускают в Калуге

Компания Continental временно возобновила производство — из-за риска «уголовно-правовых последствий» в случае неисполнения обязательств.

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Поставщик автомобилей и производитель шин Continental еще в конце прошлой недели возобновил производство в России, сообщила немецкая FrankfurterAllgemeine Zeitung со ссылкой на представителей компании.

«Нынешняя ситуация чрезвычайно сложна для международных компаний, таких как Continental, которые управляют производственными мощностями в России. Нашим сотрудникам и руководителям в России грозят суровые уголовные последствия, если мы откажемся от обслуживания местного спроса», — заявили в концерне.

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Производство было приостановлено, а теперь «временно» будет перезапущено. Правда, загруженность завода будет крайне низкой, потому что Conti в данном случае «не преследует цель получения прибыли», это скорее обозначение своей деятельности на шинном заводе в Калуге. При этом производитель по-прежнему осуждает спецоперацию России на Украине и поддерживает санкции, пишет издание.

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Conti также управляет офисами продаж в Москве и участвует в совместном предприятии в Чистополе, недалеко от Казани, которое собирает тахографы для коммерческих автомобилей. Всего в концерне работает около 1300 человек в России, в основном — на заводе в Калуге.

Фото: Depositphotos

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