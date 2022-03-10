Российский завод Continental остановлен

С 2013 года предприятие поставляет шины для новых автомобилей Lada, Renault, Ford, Nissan и Volkswagen.

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Расположенные в Калуге производства немецкого концерна Continental приостановлены, причем сроки перезапуска пока не называются, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ООО «Континентал Калуга», являющееся российским подразделением концерна. Отметим, что в Калуге у Continental два предприятия.

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Основным из них является собственно завод «Континентал Калуга», выпускающий шины под брендами Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма. Это предприятие было запущено в 2013 году и является поставщиком продукции на конвейеры АВТОВАЗа, Renault, Ford, Nissan и Volkswagen.

Помимо этого есть еще завод ContiTech, открытый в 2014 году и выпускающий шланги для автокондиционеров и усилителей руля. Объем инвестиций в этот завод, по данным источника, составлял 17 млн евро. Также у Continental есть еще один российский актив: концерн управляет заводом автомобильных технологий в Чистополе (Татарстан). Но пока, по всей видимости, речь только о калужских площадках.

Во время простоя сотрудники будут получать 2/3 от средней зарплаты, а компания продолжит выполнять обязательства перед своими клиентами и отгружать продукцию со склада, говорится в сообщении.

Ранее из-за проблем со снабжением было полностью остановлено производство на заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

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Фото: EPA / FOCKE STRANGMANN