Toyota остановила работу в России (обновление)

В компании объяснили остановку завода и поставок машин проблемами с экспортными каналами.

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Toyota Motor остановила свой российский завод и прекратила поставку автомобилей в Россию из других стран. Все это произошло из-за проблем со снабжением, объяснили в головном офисе компании в Токио.

«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими. Остановлена также и поставка готовых автомобилей в Россию. Это также связано с проблемами в производственными цепочками и экспортными каналами», — цитирует ТАСС сообщение Toyota Motor.

Надо думать, что по этой же причине было принято решение эвакуировать из России 26 работников компании и членов их семей.

В связи с военной спецоперацией многие иностранные автопроизводители остановили свои заводы и прекратили поставки автомобилей в Россию. Также иностранные СМИ сообщают, что компании переводят огромные суммы денег Украине.

ОБНОВЛЕНИЕ

Сегодня компания Toyota Motor, а точнее ее российское представительство, опровергла информацию об уходе из России: