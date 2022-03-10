Toyota остановила работу в России (обновление)

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Toyota Motor остановила свой российский завод и прекратила поставку автомобилей в Россию из других стран. Все это произошло из-за проблем со снабжением, объяснили в головном офисе компании в Токио.
«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими. Остановлена также и поставка готовых автомобилей в Россию. Это также связано с проблемами в производственными цепочками и экспортными каналами», — цитирует ТАСС сообщение Toyota Motor.
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Надо думать, что по этой же причине было принято решение эвакуировать из России 26 работников компании и членов их семей.
В связи с военной спецоперацией многие иностранные автопроизводители остановили свои заводы и прекратили поставки автомобилей в Россию. Также иностранные СМИ сообщают, что компании переводят огромные суммы денег Украине.
ОБНОВЛЕНИЕ
Сегодня компания Toyota Motor, а точнее ее российское представительство, опровергла информацию об уходе из России:
На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 04 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Тойота и Лексус работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет.
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Фото: Chandler Cruttenden / Unsplash