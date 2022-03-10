Гран-при «За рулем» 2022: мы подарили автомобили нашим читателям!

Три месяца вы, наши читатели, заполняли анкеты и голосовали за лучшие новинки российского рынка, которые появились в прошлом году. Всего 49 автомобилей, которые мы разбили на 11 классов.
Голосование завершилось 28 февраля. Настало время для самого интересного — розыгрыша трех внедорожников: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel. Каждый из вас мог стать обладателем одной из этих машин. Все, что требовалось для этого, — верить в удачу и смотреть трансляцию розыгрыша.
Как разыгрывали автомобили?
Мы вышли в эфир прямо здесь 10 марта 2022 года в 14:00 по московскому времени. Запустили генератор случайных чисел, который определил номер анкеты участника. Позвонили ему, чтобы поздравить. И так три раза, по числу призовых автомобилей.
Кому повезло на этот раз? Вот чьи анкеты оказались счастливыми:
- Niva Legend досталась Евгению Константиновичу Воробьеву из Сургута
- Niva Legend Bronto — Сергею Владимировичу Кирдяшкину из с. Бея (Хакасия)
- Niva Travel — Марату Газизьяновичу Каримову из Уфы
Есть и еще три победителя. Годовую подписку на журнал «За рулем» выиграл Антон Николаевич Лебедев из подмосковного города Пушкино, карту помощи «За рулем» — Руслан Радмирович Фахретдинов из Уфы, участие в тест-драйве — Сергей Михайлович Шубкин из Новоуральска Свердловской области.
Поздравляем победителей!
Трансляцию можно было смотреть также на Youtube-канале нашего издания и в нашем сообществе в ВКонтакте.
Официальная страница Гран-при «За рулем» 2022
Как видите, все очень просто и увлекательно, а шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel есть у каждого, кто проголосовал в Гран-при. Не успели проголосовать и заполнить анкету? Это можно сделать через год... Да, мы разыгрываем автомобили среди наших читателей каждый год.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
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