Гран-при «За рулем» 2022: мы подарили автомобили нашим читателям!

Все произошло сегодня, 10 марта 2022 года в 14:00 по московскому времени... в прямом эфире!

Три месяца вы, наши читатели, заполняли анкеты и голосовали за лучшие новинки российского рынка, которые появились в прошлом году. Всего 49 автомобилей, которые мы разбили на 11 классов.

Голосование завершилось 28 февраля. Настало время для самого интересного — розыгрыша трех внедорожников: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel. Каждый из вас мог стать обладателем одной из этих машин. Все, что требовалось для этого, — верить в удачу и смотреть трансляцию розыгрыша.

Как разыгрывали автомобили?

Мы вышли в эфир прямо здесь 10 марта 2022 года в 14:00 по московскому времени. Запустили генератор случайных чисел, который определил номер анкеты участника. Позвонили ему, чтобы поздравить. И так три раза, по числу призовых автомобилей.

Кому повезло на этот раз? Вот чьи анкеты оказались счастливыми:

Niva Legend досталась Евгению Константиновичу Воробьеву из Сургута

Niva Legend Bronto — Сергею Владимировичу Кирдяшкину из с. Бея (Хакасия)

Niva Travel — Марату Газизьяновичу Каримову из Уфы

Есть и еще три победителя. Годовую подписку на журнал «За рулем» выиграл Антон Николаевич Лебедев из подмосковного города Пушкино, карту помощи «За рулем» — Руслан Радмирович Фахретдинов из Уфы, участие в тест-драйве — Сергей Михайлович Шубкин из Новоуральска Свердловской области.

Поздравляем победителей!

Трансляцию можно было смотреть также на Youtube-канале нашего издания и в нашем сообществе в ВКонтакте.

Как видите, все очень просто и увлекательно, а шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel есть у каждого, кто проголосовал в Гран-при. Не успели проголосовать и заполнить анкету? Это можно сделать через год... Да, мы разыгрываем автомобили среди наших читателей каждый год.