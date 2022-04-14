Исследование, в частности, показало, что 48% автовладельцев России планируют приобрести отечественные шины.

48% россиян, которые планируют в этом году приобрести новую летнюю резину для своей машины, рассматривают шины российского производства, показало исследование цифровой платформы «Мой Сервис Авто».

40% автовладельцев проголосовали за европейские бренды, а китайскую резину готовы приобрести лишь 6% россиян.

Еще 6% опрошенных готовы приобрести б/у резину. Около двух третей (69%) планируют в новом сезоне ездить на старой летней резине. Обновить комплекты шин собираются лишь 27%, еще 4% автолюбителей шины уже приобрели.

40% знают, что цены на новые импортные шины сильно выросли, а каждый пятый россиянин отметил, что резина некоторых брендов в дефиците.

Где покупают и меняют

40% делают это в профильном оффлайн-магазине, в автосалон обращается каждый третий, на маркет-плейсах шины покупают 20% опрошенных. Ориентируются при этом автолюбители на мнение консультанта в магазине — 29%, а 26% приходят уже подготовленными. Лишь 19% опрошенных доверяют мнению друзей или членов семьи.

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27% граждан сами меняют колеса, а 73% пользуются услугами шиномонтажа. При этом 46% опрошенных отложили переобувку до конца апреля — начала мая. Каждый четвертый россиянин рассчитывает успеть произвести замену в ближайшее время, а 15% уже заменили резину на летнюю.

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В исследовании, проведенном в апреле 2022 года, участвовало 1230 автовладельцев в возрасте от 18 лет со всех регионов России, живущих в городах населением более 100 тысяч человек.

Вместе со сменой шин стоит выполнить несколько операций, позволяющих оценить состояние некоторых узлов и агрегатов вашего автомобиля.



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