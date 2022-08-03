АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту — журнал За рулем

АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

А также запустил версии #CLUB для седана и лифтбека Granta и Quest — для Granta Cross.

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Российский производитель расширил гамму автомобилей семейства Granta 2022 модельного года.

Комплектацию #CLUB отличает оригинальная внешняя отделка и функции комфорта и безопасности: обогрев ветрового стекла, парктроник, аудиосистема, 15-дюймовые колеса с двухцветными литыми дисками, наружные зеркала с указателем поворота.

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АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

Корпуса зеркал такого автомобиля окрашиваются в черный глянцевый цвет, что наряду с эмблемой #CLUB на кузове и аналогичной вышивкой на сиденьях отличает спецверссию.

Цены на седан Granta #CLUB начинаются от 797 500 рублей, лифтбек в аналогичной комплектации обойдется от 817 500 рублей.

АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

Granta Cross в версии Quest ориентирована на туризм. В эту комплектацию вошла сетка для удержания груза в багажнике и резиновый поддон багажного отсека; водоотталкивающая обивка сидений, обогрев ветрового стекла и парктроник. Автомобиль оснащен кондиционером, сиденье водителя регулируется по высоте, есть передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и аудиосистема.

Узнать эту версию можно по черной крыше и рейлингам, двухцветным легкосплавным дискам и надписью Quest на кузове и сиденьях.

Цены на Granta Cross Quest стартуют с 853 500 рублей.

Таким образом, АВТОВАЗ продолжает расширять оснащение Granta и возвращать в продажу модификации автомобилей с востребованными функциями.

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В конце июле запустили версии с кондиционером, теперь вернули такое популярное оснащение, как обогрев ветрового стекла, парктроники, подгорев передних сидений, аудиосистема и другие.

Фото: Depositphotos

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