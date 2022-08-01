«Живая» обновленная Веста - смотрите, какой салон

Некто со смартфоном в руках медленно ходит вокруг Lada Vesta NG и дает возможность рассмотреть особенности внешнего вида и салона автомобиля. Этот ролик опубликовал на своей странице ВКонтакте официальный дилер Лады в Оренбурге.
Да, мы о новинке много писали, но вот так с «живым» автомобилем из дилерского центра еще не знакомились.
Новые рулевое колесо, приборка, климат-контроль, вмонтированный в переднюю панель экран медиасистемы, ручка механической коробки передач. Судя по всему, это средняя комплектация Весты, мы знаем, что в топовых экран выполнен в виде планшета.
Продемонстрированы особенности экстерьера, работа оптики и новый прямоугольный ключ-брелок от автомобиля.
Официально цена на обновленную Ладу Веста пока не объявлена, но ранее появлялась информация, что она будет начинаться от 1 630 000 рублей.
- Ранее в объектив фотокамеры попал автовоз с обновленными Вестами, которые предназначались дилерам.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Видео: ВКОнтакте