«Живая» обновленная Веста - смотрите, какой салон

Lada Vesta NG в наличии в этом дилерском центре в единственном экземпляре. Но уже вызвала бурю эмоций.

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Некто со смартфоном в руках медленно ходит вокруг Lada Vesta NG и дает возможность рассмотреть особенности внешнего вида и салона автомобиля. Этот ролик опубликовал на своей странице ВКонтакте официальный дилер Лады в Оренбурге.

Да, мы о новинке много писали, но вот так с «живым» автомобилем из дилерского центра еще не знакомились.

Новые рулевое колесо, приборка, климат-контроль, вмонтированный в переднюю панель экран медиасистемы, ручка механической коробки передач. Судя по всему, это средняя комплектация Весты, мы знаем, что в топовых экран выполнен в виде планшета.

Продемонстрированы особенности экстерьера, работа оптики и новый прямоугольный ключ-брелок от автомобиля.

Официально цена на обновленную Ладу Веста пока не объявлена, но ранее появлялась информация, что она будет начинаться от 1 630 000 рублей.

Видео: ВКОнтакте