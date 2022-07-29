Lada Vesta NG - все обновления по интерьеру (много фото)

Мягкий пластик, новые «климат», освещение и отделочные материалы.

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В Сети появились детальные изображения интерьера обновленной Lada Vesta, которую при официальной презентации 22 февраля 2022 года именовали Vesta NG. Напомним, на той презентации была показана только внешность, а салон выставочного экземпляра скрывался за глухой тонировкой.

Спустя пять месяцев, несмотря на последние события, АВТОВАЗ все же собирается запустить обновленную модель в продажу.

Правда, официального объявления об этом до сих пор не поступало. Более того, рендеры интерьера и сопутствующая информация опубликованы не через официальные каналы производителя, а на сайте Лада.Онлайн.

На этих рендерах мы видим, что наиболее сильно в интерьере поменялась центральная консоль. Блок климатической системы, как и предполагалось, повторяет таковой на Renault Arkana. Теперь у передних и задних пассажиров по два USB-порта.

Руль тоже поменялся: на него теперь вынесено управление борткомпьютером, рельефные кнопки сделаны джойстиками. Слева от руля появилась кнопка отключения парктроника.

У кросс-версий 1.8 на механике будет опциональный контроллер режимов движения Lada Ride Select, варьирующий настройки ESC и двигателя в зависимости от дорожного покрытия.

Панель приборов получила верхний слой из тонкой «литьевой» кожи, под которой скрыт мягкий вспененный материал, покоящийся на каркасе из жесткого пластика. Обивка дверей — нового дизайна и из новых материалов. В передних и задних дверях есть вместительные карманы и динамики — основные и высокочастотники.

Автоматический режим работы стеклоподъемника добавлен переднему пассажиру. Клавиши поменялись по форме и материалу. В версии Luxe — новый светодиодный плафон освещения, совмещенный с футляром для очков, имеющим микролифт. Материал обивки крыши и накладок стоек также новый.

Посетители автосалонов Lada уже фотографируют реальные товарные машины Vesta NG, которые начинают выставлять дилеры.

В частности, на некоторых фото сообщества «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022» можно видеть ключ-карту, на других — элементы интерьера. По предварительным данным, примерно 800 автомобилей из мартовской партии должны распределить между 300 дилерами.

А полноценное восстановление производства Vesta NG ожидается в начале 2023 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Лада.Онлайн, ВКонтакте / «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022»